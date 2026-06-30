Com uma ajuda dos pescadores, os peixes gigantes do Mekong podem escapar à extinção

Apesar dos sinais positivos, os especialistas alertam que os desafios persistem. A maioria dos peixes resgatados continua a apresentar dimensões inferiores às registadas há algumas décadas, o que indica que as populações ainda são compostas sobretudo por exemplares jovens. Além disso, continuam a existir ameaças como a expansão da energia hidroelétrica, a mineração de areia e as alterações do caudal do rio.

Ainda assim, os investigadores consideram que a experiência do Mekong demonstra que a conservação pode produzir resultados mesmo em ecossistemas sujeitos a forte pressão humana. Para Zeb Hogan, cada peixe devolvido ao rio representa uma prova de que "a extinção não é inevitável" e reforça a importância da cooperação entre ciência, autoridades e comunidades locais para proteger uma das maiores riquezas da biodiversidade mundial.

Porque estão a desaparecer os gigantes do Mekong

Os maiores peixes de água doce do planeta estão entre as espécies mais ameaçadas do mundo. Desde 1970, algumas populações de mega-peixes — espécies capazes de atingir pelo menos 90 quilogramas ou 1,80 metros de comprimento — registaram quebras superiores a 95%. Em alguns casos, o desaparecimento foi irreversível, como aconteceu com o peixe-espátula-chinês, declarado extinto no início dos anos 2000.

O rio Mekong continua a ser um dos últimos refúgios destes gigantes. Graças à sua extensão, elevada produtividade e às cheias sazonais, oferece as condições ideais para o crescimento de espécies de grandes dimensões. Foi ali, em 2022, que investigadores capturaram, estudaram e devolveram ao rio uma raia gigante de água doce com 300 quilogramas, o maior peixe de água doce alguma vez registado.

Nas décadas de 1980, capturar peixes gigantes fazia parte da rotina dos pescadores em Kampong Cham, no Camboja. Huot Uong, hoje com 73 anos, recorda que as enormes redes de arrasto podiam trazer centenas de peixes e vários exemplares adultos de peixe-gato-gigante. Alguns eram tão grandes que eram precisas dezenas de homens para os retirar da água.