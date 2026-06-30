Vida Selvagem
Lobo protegido em Portugal pode ser caçado em Espanha. Organizações pedem estratégia comum para salvar a espécie
30 jun, 2026 - 15:35 • Olímpia Mairos
Três organizações de conservação alertam que a falta de coordenação entre Portugal e Espanha está a comprometer décadas de proteção do lobo ibérico. Defendem uma gestão conjunta da população e mais financiamento europeu para garantir a sobrevivência da espécie.
Um lobo ibérico protegido por lei em Portugal pode atravessar a fronteira e ser abatido legalmente em Espanha. O alerta é lançado esta terça-feira por três organizações de conservação, que consideram que a ausência de uma estratégia comum entre os dois países está a colocar em risco o futuro da espécie, apesar de décadas de esforços de proteção em território português.
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Num comunicado conjunto, a Green Impact ETS, a Rewilding Portugal e o Fondo para la Protección del Lobo Ibérico lembram que o lobo ibérico constitui uma única população biológica partilhada entre Portugal e Espanha, mas continua a ser gerido através de regimes legais distintos. Enquanto Portugal mantém a espécie sob proteção rigorosa desde 1988, em Espanha, sobretudo a norte do rio Douro, os animais podem voltar a ser alvo de caça e de outras formas de gestão letal, após alterações recentes à legislação.
Segundo as organizações, esta situação significa que lobos nascidos e protegidos em Portugal atravessam regularmente a fronteira e ficam sujeitos ao abate, comprometendo os investimentos feitos na conservação da espécie.
"O lobo ibérico merece um espaço único de conservação a nível europeu. Portugal demonstrou uma coragem extraordinária ao manter uma proteção rigorosa. Agora, deve aproveitar essa liderança para construir uma resposta coordenada com Espanha e exigir que a UE disponibilize o financiamento necessário para que a coexistência funcione", lê-se na nota.
População continua em declínio
Os dados apresentados pelas três organizações mostram que existem atualmente entre 250 e 300 lobos em Portugal, distribuídos por 58 alcateias, concentradas sobretudo a norte do rio Douro. O mais recente censo nacional concluiu que a área de distribuição da espécie diminuiu cerca de 20% nas últimas duas décadas, refletindo um estado de conservação considerado desfavorável.
Além da pressão exercida pela diferença de legislação entre os dois países, as associações apontam outros problemas que continuam a ameaçar o lobo ibérico em Portugal, como o furtivismo, a fragmentação do habitat provocada por infraestruturas, a mortalidade nas estradas e os atrasos no pagamento de indemnizações aos produtores afetados por ataques ao gado.
Entre 2007 e 2017, um estudo citado pelas organizações concluiu que 47% das mortes de lobos monitorizados com coleiras GPS no noroeste português resultaram de furtivismo, tornando esta a principal causa de mortalidade identificada para a espécie naquela região.
Portugal mantém proteção apesar das alterações na União Europeia
As organizações destacam que Portugal reafirmou, em junho de 2025, junto do Conselho da União Europeia, a intenção de manter uma proteção nacional rigorosa para o lobo ibérico, mesmo depois da alteração da Diretiva Habitats, que reduziu o nível de proteção da espécie a nível europeu.
Segundo o comunicado, esta decisão faz de Portugal "um exemplo de liderança" na conservação do lobo, mas alertam que o esforço nacional será insuficiente se não existir uma estratégia comum com Espanha, uma vez que os animais circulam livremente entre os dois países.
ONG propõem organismo ibérico para gerir a espécie
Para inverter esta situação, as três organizações propõem a criação de uma estrutura binacional permanente, semelhante à que permitiu recuperar o lince-ibérico da extinção.
A ideia passa por criar um organismo coordenado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pelo Ministério da Transição Ecológica de Espanha, responsável por elaborar uma estratégia conjunta de conservação, realizar um recenseamento anual único da população de lobos e harmonizar as medidas de proteção dos dois lados da fronteira.
As associações defendem ainda um reforço do financiamento europeu destinado à conservação dos grandes carnívoros, com verbas específicas para a monitorização científica, combate ao furtivismo, restauro de habitats, melhoria da conectividade ecológica e medidas de apoio aos agricultores, incluindo sistemas de proteção do gado e compensações por prejuízos.
Conservação exige mais do que proteção legal
No comunicado, as organizações sublinham que a proteção da espécie não depende apenas da lei, sendo necessário investir em medidas que permitam a coexistência entre o lobo e as comunidades rurais.
"O lobo ibérico é o fio condutor da atual erosão da proteção da natureza na UE. O que estamos a testemunhar na Península Ibérica é a consequência direta de uma decisão política tomada em Bruxelas: basta alterar o estatuto jurídico para que a pressão no sentido de retomar a gestão letal se torne quase irresistível a nível nacional. Os instrumentos para gerir a coexistência existem há anos (...). O que tem faltado é vontade política para os utilizar", afirmam as três associações.
As organizações apelam, por isso, aos governos de Portugal e de Espanha e às instituições europeias para que aproveitem o período de implementação do Programa Alcateia 2025-2035, recentemente aprovado em Portugal, para criar uma verdadeira estratégia ibérica de conservação, capaz de garantir a recuperação de uma espécie que continua classificada como "Em Perigo" em território nacional.
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