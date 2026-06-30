Lobo protegido em Portugal pode ser caçado em Espanha. Organizações pedem estratégia comum para salvar a espécie

Além da pressão exercida pela diferença de legislação entre os dois países, as associações apontam outros problemas que continuam a ameaçar o lobo ibérico em Portugal, como o furtivismo, a fragmentação do habitat provocada por infraestruturas, a mortalidade nas estradas e os atrasos no pagamento de indemnizações aos produtores afetados por ataques ao gado.

Entre 2007 e 2017, um estudo citado pelas organizações concluiu que 47% das mortes de lobos monitorizados com coleiras GPS no noroeste português resultaram de furtivismo, tornando esta a principal causa de mortalidade identificada para a espécie naquela região.

Portugal mantém proteção apesar das alterações na União Europeia

As organizações destacam que Portugal reafirmou, em junho de 2025, junto do Conselho da União Europeia, a intenção de manter uma proteção nacional rigorosa para o lobo ibérico, mesmo depois da alteração da Diretiva Habitats, que reduziu o nível de proteção da espécie a nível europeu.

Segundo o comunicado, esta decisão faz de Portugal "um exemplo de liderança" na conservação do lobo, mas alertam que o esforço nacional será insuficiente se não existir uma estratégia comum com Espanha, uma vez que os animais circulam livremente entre os dois países.

ONG propõem organismo ibérico para gerir a espécie

Para inverter esta situação, as três organizações propõem a criação de uma estrutura binacional permanente, semelhante à que permitiu recuperar o lince-ibérico da extinção.

A ideia passa por criar um organismo coordenado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pelo Ministério da Transição Ecológica de Espanha, responsável por elaborar uma estratégia conjunta de conservação, realizar um recenseamento anual único da população de lobos e harmonizar as medidas de proteção dos dois lados da fronteira.

As associações defendem ainda um reforço do financiamento europeu destinado à conservação dos grandes carnívoros, com verbas específicas para a monitorização científica, combate ao furtivismo, restauro de habitats, melhoria da conectividade ecológica e medidas de apoio aos agricultores, incluindo sistemas de proteção do gado e compensações por prejuízos.