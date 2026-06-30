Procura-se a "Trichi": o pequeno inseto australiano que pode ajudar a salvar os ecossistemas portugueses

É precisamente para acompanhar a expansão deste pequeno inseto australiano que a plataforma INVASORAS.PT lançou a campanha nacional "Vamos mapear a Trichi!", convidando qualquer cidadão a participar numa missão científica que pode começar durante um simples passeio pela natureza.

O desafio é simples: encontrar acácias-de-espigas, observar os ramos, procurar as pequenas galhas, fotografá-las e registar a observação. Mesmo quando as galhas não existem, essa informação continua a ser importante para os investigadores.

"Sabemos que o agente está espalhado por muitas zonas, mas precisamos de muito mais olhos no terreno para perceber onde está, onde ainda não chegou e que efeito está a ter na acácia-de-espigas. É aqui que a ciência-cidadã pode fazer toda a diferença", explica Elizabete Marchante, investigadora da Universidade de Coimbra e membro da equipa da INVASORAS.PT, citada em comunicado.

Um aliado contra uma invasora

A acácia-de-espigas, originária da Austrália, foi introduzida em Portugal há mais de um século para estabilizar dunas e em projetos florestais. Com o tempo, tornou-se uma das espécies invasoras mais problemáticas do território continental.

A espécie cresce rapidamente, forma extensos povoamentos, altera os habitats naturais e compromete a biodiversidade. Além disso, produz milhares de sementes que podem permanecer viáveis no solo durante vários anos, tornando extremamente difícil a sua erradicação.

Foi precisamente para travar essa capacidade de propagação que, em 2015, investigadores portugueses introduziram a "Trichi", após vários anos de estudos e testes de segurança.

O inseto desenvolve-se exclusivamente nas gemas florais da acácia-de-espigas, formando galhas — crescimentos anormais em partes da planta semelhantes a tumores — que impedem o desenvolvimento das flores. Menos flores significam menos sementes e, consequentemente, uma redução gradual da capacidade invasora da planta.

Desde então, investigadores do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do CERNAS – Centro de Investigação de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, do Instituto Politécnico de Coimbra, acompanham a dispersão deste agente de controlo biológico.

Todos podem ajudar

A campanha dirige-se a caminhantes, amantes da natureza, escolas, estudantes, voluntários ambientais, técnicos municipais, associações e investigadores.

Não são necessários conhecimentos científicos. Basta identificar uma acácia-de-espigas, procurar as galhas e registar a observação através da aplicação Epicollect5, no projeto "Registo de Trichilogaster acaciaelongifoliae", ou da plataforma iNaturalist/BioDiversity4All.

Os dados recolhidos permitirão perceber até onde a "Trichi" já chegou, onde ainda não está presente e qual a eficácia deste agente na redução da capacidade invasora da acácia-de-espigas.

A campanha pretende reforçar a participação pública na monitorização de espécies invasoras e contribuir para uma das mais relevantes experiências de controlo biológico de plantas invasoras atualmente em curso na Europa.

Na próxima caminhada, vale a pena olhar com atenção para as acácias. Aquelas pequenas galhas nos ramos podem parecer insignificantes, mas escondem um aliado fundamental para proteger a biodiversidade portuguesa.