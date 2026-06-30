Ambiente

Procura-se a "Trichi": o pequeno inseto australiano que pode ajudar a salvar os ecossistemas portugueses

30 jun, 2026 - 12:25 • Olímpia Mairos

Campanha de ciência-cidadã desafia os portugueses a tornarem-se "detetives" da natureza e a localizar um aliado inesperado no combate à acácia-de-espigas, uma das plantas invasoras mais problemáticas do país.

A+ / A-

Há um novo desafio para quem gosta de passear pela natureza: encontrar a "Trichi". Não é um Pokémon, nem uma personagem de desenhos animados. É um pequeno inseto australiano que está a revelar-se um aliado precioso no combate à acácia-de-espigas, considerada uma das plantas invasoras mais problemáticas de Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Discreta e praticamente impercetível, a Trichilogaster acaciaelongifoliae , conhecida simplesmente por "Trichi", não pica, não faz barulho e não representa qualquer perigo para as pessoas ou para outras plantas . Pelo contrário: desenvolve-se exclusivamente na acácia-de-espigas, onde impede a formação de flores e reduz a produção de sementes, travando a expansão desta espécie invasora que, há décadas, ocupa dunas, matas e outras zonas costeiras portuguesas, ameaçando os ecossistemas e a biodiversidade.

É precisamente para acompanhar a expansão deste pequeno inseto australiano que a plataforma INVASORAS.PT lançou a campanha nacional "Vamos mapear a Trichi!", convidando qualquer cidadão a participar numa missão científica que pode começar durante um simples passeio pela natureza.

O desafio é simples: encontrar acácias-de-espigas, observar os ramos, procurar as pequenas galhas, fotografá-las e registar a observação. Mesmo quando as galhas não existem, essa informação continua a ser importante para os investigadores.

"Sabemos que o agente está espalhado por muitas zonas, mas precisamos de muito mais olhos no terreno para perceber onde está, onde ainda não chegou e que efeito está a ter na acácia-de-espigas. É aqui que a ciência-cidadã pode fazer toda a diferença", explica Elizabete Marchante, investigadora da Universidade de Coimbra e membro da equipa da INVASORAS.PT, citada em comunicado.

Um aliado contra uma invasora

A acácia-de-espigas, originária da Austrália, foi introduzida em Portugal há mais de um século para estabilizar dunas e em projetos florestais. Com o tempo, tornou-se uma das espécies invasoras mais problemáticas do território continental.

A espécie cresce rapidamente, forma extensos povoamentos, altera os habitats naturais e compromete a biodiversidade. Além disso, produz milhares de sementes que podem permanecer viáveis no solo durante vários anos, tornando extremamente difícil a sua erradicação.

Foi precisamente para travar essa capacidade de propagação que, em 2015, investigadores portugueses introduziram a "Trichi", após vários anos de estudos e testes de segurança.

O inseto desenvolve-se exclusivamente nas gemas florais da acácia-de-espigas, formando galhas — crescimentos anormais em partes da planta semelhantes a tumores — que impedem o desenvolvimento das flores. Menos flores significam menos sementes e, consequentemente, uma redução gradual da capacidade invasora da planta.

Desde então, investigadores do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do CERNAS – Centro de Investigação de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, do Instituto Politécnico de Coimbra, acompanham a dispersão deste agente de controlo biológico.

Todos podem ajudar

A campanha dirige-se a caminhantes, amantes da natureza, escolas, estudantes, voluntários ambientais, técnicos municipais, associações e investigadores.

Não são necessários conhecimentos científicos. Basta identificar uma acácia-de-espigas, procurar as galhas e registar a observação através da aplicação Epicollect5, no projeto "Registo de Trichilogaster acaciaelongifoliae", ou da plataforma iNaturalist/BioDiversity4All.

Os dados recolhidos permitirão perceber até onde a "Trichi" já chegou, onde ainda não está presente e qual a eficácia deste agente na redução da capacidade invasora da acácia-de-espigas.

A campanha pretende reforçar a participação pública na monitorização de espécies invasoras e contribuir para uma das mais relevantes experiências de controlo biológico de plantas invasoras atualmente em curso na Europa.

Na próxima caminhada, vale a pena olhar com atenção para as acácias. Aquelas pequenas galhas nos ramos podem parecer insignificantes, mas escondem um aliado fundamental para proteger a biodiversidade portuguesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)