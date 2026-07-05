Supervilões a alta velocidade e montanhas-russas que nos fazem voar. Fomos visitar o Parque Warner Madrid

Super-heróis a 100 quilómetros por hora

Naturalmente, qualquer parque de diversões também é definido pelas suas montanhas-russas e o Watch Party teve a oportunidade de experimentar algumas das principais referências.

Uma das clássicas do Parque Warner é a “Superman: La Atracción de Acero” (Atração de Aço), uma montanha-russa que nos coloca a 55 metros do ar, antes de uma grande queda que resulta em sete piruetas, a uma velocidade que alcança os 100 quilómetros por hora. Para chegar a este ponto de adrenalina, passamos por um edifício modelado a partir da redação do “Daily Planet” – o jornal ficcional em que Clark Kent, o alter-ego de Super-Homem, trabalha diariamente.

Mas há uma montanha-russa que se destaca das demais. “Batman Gotham City Escape” é a primeira atração multi-launch da Europa, ou seja, a única montanha-russa em solo europeu que acelera, desacelera e volta a acelerar, na mesma viagem.

Antes sequer de nos sentarmos sobre os carris, participamos numa experiência narrativa feita para gerar antecipação. Uma sala modelada em forma de sala de estar da mansão de Bruce Wayne começa a encher-se de pessoas, até que tudo começa. Uma suposta visita guiada ao local é interrompida pelo Joker e somos encaminhados pela caverna de Batman para uma evacuação.

No fim deste percurso, chegamos ao momento derradeiro: a montanha-russa. Entramos no carro e colocamos uma proteção que só cobre a nossa cintura, sem nada por cima da parte superior do corpo. A viagem começa lentamente, parando logo de seguida à frente de um boneco animado de Joker.

Trata-se de uma mera distração do que vem a seguir. Em um segundo, disparamos dos zero aos 100 quilómetros por hora e começamos o percurso. Há mais dois momentos de arranque, em que, quando pensamos que as coisas estão a acalmar, voltamos a ser lançados em frente.

Ao todo, é uma viagem que pode alcançar os 104 quilómetros por hora e que realiza quatro piruetas, uma delas que nos deixa suspensos de pernas para o ar durante três segundos e passa diretamente por cima do resto do parque (quem está a caminhar pela zona habitua-se a ouvir gritos intermitentes dos participantes da montanha-russa).

Tudo termina com o Joker capturado e Batman a congratular-nos pela experiência.

Ao Watch Party, Javier Guarido considera que a presença desta atração multi-launch simboliza “um crescimento sustentável” e uma “mudança de paradigma” do Parque Warner Madrid, que se aproxima cada vez mais “de outros grandes parques temáticos internacionais”, sublinhando que o “Batman Gotham City Escape” venceu seis prémios europeus desde a sua inauguração.