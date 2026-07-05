Watch Party
Supervilões a alta velocidade e montanhas-russas que nos fazem voar. Fomos visitar o Parque Warner Madrid
05 jul, 2026 - 08:35 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro
O Parque Warner Madrid tem um novo espetáculo: "DC Super-Villains Stunt Show" coloca Joker, Harley Quinn e outros vilões em conflito por entre veículos e monster trucks a alta velocidade. O Watch Party visitou o parque de diversões que fica a 30 quilómetros da capital espanhola e ficou a conhecer algumas das atrações principais.
Há um parque temático de cinema em Espanha com atrações pioneiras na Europa e que tenta atrair ainda mais portugueses para as suas montanhas-russas.
Trata-se do Parque Warner Madrid, a cerca de 30 quilómetros da capital espanhola e que acaba de estrear um novo espetáculo de acrobacias, o "DC Super-Villains Stunt Show". A Warner Bros convidou o Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, para a inauguração das novas diversões.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O diretor-geral do parque, Javier Guarido, projeta três novidades importantes para 2027, quando o parque completará 25 anos de existência. Também admite a intenção de ter alojamento, para que os visitantes possam mais facilmente ver tudo o que o Parque Warner Madrid tem para oferecer.
Se procura um fim de semana diferente e com muita adrenalina, este pode ser o destino. Acompanhe, passo a passo (e pirueta a pirueta) a visita do Watch Party.
Sarilhos a alta velocidade em Gotham City
A nova joia da coroa do Parque Warner Madrid é o "DC Super-Villains Stunt Show", um espetáculo de acrobacias motorizadas que começa quando os vilões Joker, Charada e Espantalho ativam o "Botão do Riso", um veículo que lhes permite piratear todos os veículos de Gotham.
"É um show único do mundo, é o único sítio onde podes encontrar os supervilões da DC a lutar contra o Esquadrão Suicida e a polícia da cidade de Gotham, semeando o caos com essas manobras, esses efeitos maravilhosos. Têm de vir assistir", destaca o diretor-geral do parque, Javier Guarido, em entrevista ao Watch Party.
Sem dar "spoilers", podemos contar que entram no espetáculo mais de dez veículos, desde carros a motas, passando por um camião e um "monster truck". Há também metralhadoras e uma bazuca, e muitos artefactos pirotécnicos, que fazem do "DC Super-Villains Stunt Show" uma experiência imersiva.
12 especialistas comandam os veículos, num espetáculo de mais de 20 minutos em que assistimos a saltos, derrapagens, peões e acrobacias ao volante. Adrenalina pura e com consciência ambiental.
"Toda a energia com que movemos os veículos do show, mas também a energia com que se move o parque, é limpa", assinala o diretor-geral do Parque Warner Madrid.
A diversão da inauguração desta nova atração, que encantará miúdos e graúdos, começou até bem antes, com um consagrado motociclista.
O espanhol Toni Bou, 39 vezes campeão do mundo de moto trial (indoor e outdoor), deleitou os presentes com pulos, "wheelings", "stoppies" e outras manobras artísticas. O momento de tensão, porém, chegou quando o motociclista chamou quatro pessoas do público para a arena, deitou-as no chão e deu um salto por cima delas.
Uma das "cobaias" foi a influenciadora e piloto Yanibel Díaz: "Foi uma experiência única. Quando vinha perto da cabeça, houve um momento em que me mexeu o cabelo e pensei, 'ufa, passou perto'."
Em entrevista ao Watch Party, Yanibel admite que o coração saltou nos momentos mais arrepiantes, no entanto, salienta também que confia "muito" em Toni Bou. O "DC Super-Villains Stunt Show" também a deixou impressionada.
"Foi super inovador. Muito fixe. Misturaram várias personagens muito conhecidas e acho que as pessoas vão ficar encantadas. Vão desfrutar muito, é espetacular", realça.
O ator, modelo e artista Diego Martínez de Arenaza García considera que o "DC Super-Villains Stunt Show" foi um "grande upgrade" em relação ao espetáculo anterior.
"Ter uma história assim nova, com personagens distintas, pareceu-me muito original", afirma o ator, que gostou, em especial, do "monster truck" armado do Joker.
Não só os supervilões aparecem neste espetáculo, que conta também com a Harley Quinn, o Peacemaker e o Lobo, além da aparição tardia de um super-herói cuja identidade não revelaremos.
Super-heróis a 100 quilómetros por hora
Naturalmente, qualquer parque de diversões também é definido pelas suas montanhas-russas e o Watch Party teve a oportunidade de experimentar algumas das principais referências.
Uma das clássicas do Parque Warner é a “Superman: La Atracción de Acero” (Atração de Aço), uma montanha-russa que nos coloca a 55 metros do ar, antes de uma grande queda que resulta em sete piruetas, a uma velocidade que alcança os 100 quilómetros por hora. Para chegar a este ponto de adrenalina, passamos por um edifício modelado a partir da redação do “Daily Planet” – o jornal ficcional em que Clark Kent, o alter-ego de Super-Homem, trabalha diariamente.
Mas há uma montanha-russa que se destaca das demais. “Batman Gotham City Escape” é a primeira atração multi-launch da Europa, ou seja, a única montanha-russa em solo europeu que acelera, desacelera e volta a acelerar, na mesma viagem.
Antes sequer de nos sentarmos sobre os carris, participamos numa experiência narrativa feita para gerar antecipação. Uma sala modelada em forma de sala de estar da mansão de Bruce Wayne começa a encher-se de pessoas, até que tudo começa. Uma suposta visita guiada ao local é interrompida pelo Joker e somos encaminhados pela caverna de Batman para uma evacuação.
No fim deste percurso, chegamos ao momento derradeiro: a montanha-russa. Entramos no carro e colocamos uma proteção que só cobre a nossa cintura, sem nada por cima da parte superior do corpo. A viagem começa lentamente, parando logo de seguida à frente de um boneco animado de Joker.
Trata-se de uma mera distração do que vem a seguir. Em um segundo, disparamos dos zero aos 100 quilómetros por hora e começamos o percurso. Há mais dois momentos de arranque, em que, quando pensamos que as coisas estão a acalmar, voltamos a ser lançados em frente.
Ao todo, é uma viagem que pode alcançar os 104 quilómetros por hora e que realiza quatro piruetas, uma delas que nos deixa suspensos de pernas para o ar durante três segundos e passa diretamente por cima do resto do parque (quem está a caminhar pela zona habitua-se a ouvir gritos intermitentes dos participantes da montanha-russa).
Tudo termina com o Joker capturado e Batman a congratular-nos pela experiência.
Ao Watch Party, Javier Guarido considera que a presença desta atração multi-launch simboliza “um crescimento sustentável” e uma “mudança de paradigma” do Parque Warner Madrid, que se aproxima cada vez mais “de outros grandes parques temáticos internacionais”, sublinhando que o “Batman Gotham City Escape” venceu seis prémios europeus desde a sua inauguração.
Tacos sem glúten
Não é só de atrações e montanhas-russas de que é feito um parque temático. O Parque Warner assume a vontade de oferecer aos visitantes outras experiências, incluindo uma aposta em várias opções gastronómicas que complementam a identidade do recinto.
O exemplo mais recente é a “Don Gonzales Taquería” que, tal como o nome indica, apresenta-nos um cardápio de comida mexicana, decorada a rigor com imagens do desenho animado Speedy Gonzales. É um restaurante a la carte que se orgulha de ter um menu 100% livre de glúten e que o Watch Party teve a oportunidade de experimentar, num almoço bem composto.
A refeição começou com um prato “completo” de nachos, com a salsa pico-de-gallo, molho guacamole, natas ácidas e os habituais jalapeños para acrescentar uma boa sensação de picante, que não é demasiado pesada para os mais sensíveis.
Vieram, de seguida, as “Flautas”. São tortilhas enroladas à volta de peito de frango e temperadas por salsa mexicana e natas ácidas.
Nenhum restaurante mexicano pode deixar de ter quesadillas. As da “Don Gonzales Taquería” são tortilhas recheadas com queijo gouda, guacamole, tomate verde, cebola e jalapeño.
O último prato veio com tacos de carne de porco marinada, acompanhada com cebola roxa e coentros. Para remate final, três fatias de bolo de chocolate: simples, com nozes e com amendoins.
O diretor-geral do Parque Warner, Javier Guarido, refere que o menu “está a ser um êxito” e destaca o facto de, por ser uma ementa 100% sem glúten, permite a famílias “comer de forma tranquila e sem preocupações”.
Alojamento e boas-vindas aos portugueses
O Parque Warner celebra o 25º aniversário em 2027 e Javier Guarido, o diretor geral, promete "três novidades muito potentes", a revelar já no final do ano.
Guarido admite que "há muitos" filmes e "franchises" que gostaria de levar para o parque. Sem revelar nada, porque "é segredo", e confrontado com a possibilidade de ter um espaço dedicado a "A Guerra dos Tronos", o diretor-geral deixa antever mais novidades nos próximos anos.
O parque está dividido entre cinco áreas, que variam entre Warner Bros clássica e moderna: Hollywood Boulevard, Cartoon Village, Old West Territory, Super-Heroes World e Warner Studios. E ainda há um parque aquático paralelo, o Parque Warner Beach, com escorregões e várias piscinas, que abre durante o verão.
"Cada zona permite-te encaixar o IP [propriedade intelectual] que melhor se ajusta a essa área. No Warner Studios, por exemplo, é muito fácil quando temos um 'meet and greet'. Podemos pôr os 'cartoons' em roupas do 'Casablanca', que é um filme super clássico, e depois na cidade de Gotham encontras o Batman e o Joker. Cada zona permite-te jogar muito com isso", explica Guarido.
A Warner Bros atravessa um período de grande incerteza, com uma venda à Paramount Skydance ao virar da esquina.
Javier Guarido mostra-se tranquilo: "Acredito que este tipo de coisas nunca é um problema. Isto sempre aconteceu, há sempre mudanças no final de contas. Creio que são oportunidades. Quanto mais, melhor."
Para o diretor-geral, há muito por onde crescer e "um dos passos naturais tem de passar pelo alojamento".
"O parque está a assumir uma dimensão em que a visita requer mais que um dia de duração. É muito importante que as pessoas possam passar mais de um dia no parque. Por isso, creio que deve ser esse o objetivo", assume.
Um dos principais públicos do Parque Warner é o português, a segunda nacionalidade mais representada entre os visitantes. Javier Guarido quer continuar a "mostrar a Portugal" o que o parque tem para oferecer.
"Creio que não há nada parecido tão perto. Acreditamos que é uma coisa de que as famílias portuguesas podem gostar muitíssimo e que vão criar recordações mágicas com os seus filhos, com os seus sobrinhos e com os seus amigos. E o que estamos a fazer é mostrar tudo o que podemos, para que venham e nos elijam", salienta.
O Parque Warner Madrid tem as portas abertas aos visitantes, a 30 quilómetros da capital espanhola. Pode saber mais sobre a experiência do Watch Party no episódio desta quinta-feira.
- "Magalhães". Ângela Azevedo dá vida a Beatriz Barbosa, a mulher que a História esqueceu
- A voz de Miguel Ângelo num "Toy Story 5" que nos fala do vício dos ecrãs
- O futebol dá um bom filme? Rui Miguel Tovar responde
- Imigrantes explorados em herdades e outros incêndios que ignoramos em "18 Buracos Para o Paraíso"
- "Magalhães". Ângela Azevedo dá vida a Beatriz Barbosa, a mulher que a História esqueceu
- A voz de Miguel Ângelo num "Toy Story 5" que nos fala do vício dos ecrãs
- O futebol dá um bom filme? Rui Miguel Tovar responde
- Imigrantes explorados em herdades e outros incêndios que ignoramos em "18 Buracos Para o Paraíso"