Especialista em IA alerta: "Estamos num comboio fantasma que não tem maquinista"

Pelo contrário, se calhar...

Pelo contrário, exatamente. Aliás, há uns dois anos, um dos grandes CEOs dessas grandes empresas, o Eric Smith — que era da Microsoft —, esteve em Davos a dizer a líderes mundiais que a luta contra os problemas do clima está perdida e não vamos conseguir resolver os problemas do clima, que a única coisa que podemos fazer é investir mais na IA, para a IA depois resolver por nós. É uma perda de, não só independência, mas também de capacidade de crítica. Principalmente porque a IA, como nós todos sabemos, e principalmente a que estamos a utilizar neste momento... Se há uma coisa de mau que tem é exatamente o impacto no clima. Mas é essa a ideia que nos estão a vender: que a IA nos vai resolver todos os problemas que temos, e estamos a perder a capacidade de imaginar o que é que serão outras alternativas.

Ninguém votou no ChatGPT"

Pegando na metáfora do "papagaio estocástico", não está tudo isto a quebrar a nossa capacidade de pensar? Aliás, quando quem nos governa utiliza a inteligência artificial sem perceber muito bem o que é que está a fazer e sem pensar, como é que nós vamos conseguir fugir desse "loop”?

Boa pergunta. Começando por um exemplo real: eu vivo na Suécia a maioria do tempo e, aqui há um ano, o primeiro-ministro sueco anunciou nos media que utiliza o ChatGPT para lhe dar ideias para a governação. Houve um escândalo nacional e eu também fui uma das pessoas entrevistadas. Aí, o que estamos a perder é o espírito democrático. Ninguém votou no ChatGPT. O ChatGPT, o que diz, é aquilo que lhe é fornecido pela empresa que está por trás. Acaba por ser, de uma maneira ou de outra, um porta-voz da empresa que o desenvolve.

Acabamos por ter governantes europeus, eleitos democraticamente, que começam a repetir, a papaguear, aquilo que estas empresas acham que é importante. E a falta de capacidade de discernimento depois é má, não só para ele, mas para o país todo. Sabe-se lá... Se o OpenAI descobre ou se vão tentar convencer o ChatGPT a dizer outras coisas ao homem, sobre o que é que vai fazer ou não.

O que mais me preocupa neste momento é a falta de coragem."

Como é que nos podemos livrar disto? Penso que os media, como vocês, têm um papel importantíssimo, um papel não só de educar, mas de alertar para o que está a acontecer. E alertar de uma maneira objetiva, mas também alertar não só para as capacidades da IA... Todos os jornais e os media continuam deslumbrados com o que se pode fazer ou não... mas também alertar cada vez mais para o lado escuro da IA e o impacto da IA na nossa vida, e nas nossas instituições democráticas. Portanto, é importantíssimo o papel dos media, assim como é o papel da educação e do ensino.

O que é que mais a preocupa: o poder destas grandes empresas, a disrupção que estão a causar na economia e no mercado de trabalho, a falta de coragem da nossa democracia e de quem a implementa ou o declínio da nossa capacidade de pensamento?

São muitas coisas, mas o que mais me preocupa neste momento é a falta de coragem. E a falta de coragem é, em parte, devida à perda de capacidade de discernimento. A falta de coragem, a falta de poder, de enfrentar e de escolher alternativas, penso que é o mais preocupante neste momento, principalmente aqui na Europa. Porque temos cada vez mais de aceitar uma realidade em que os aliados que pensávamos que tínhamos não vão ser nossos aliados e, portanto, temos de nos salvar a nós próprios.

Estamos todos no mesmo comboio. É um comboio que ninguém sabe por onde é que vai. E é um comboio em que não sabemos bem como é que vamos conseguir sair dele."

Mas estamos todos no mesmo comboio metafórico? E que comboio é esse?

Estamos todos no mesmo comboio. É um comboio que ninguém sabe por onde é que vai. É um comboio que estamos a aceitar que é mais importante que acelere do que se descubra o destino. E é um comboio em que não sabemos bem como é que vamos conseguir sair dele. Não há paragens para sair do comboio.

Como é que descobrimos quem é que está a guiar o comboio? Quem é que é o "maquinista" e para onde é que nós vamos?

O problema é esse. É que neste momento — e é por isso que eu digo que as IAs são todas iguais — nenhum deles é o maquinista. Mesmo estas empresas grandes que nos estão a oferecer — ou a obrigar — a utilizar estes sistemas, nenhum deles é maquinista. Eles estão muito mais preocupados com a competição entre si do que com o destino final.

E, portanto, é um comboio fantasma, acho eu. É um comboio que não tem destino, que não tem maquinista e estamos todos cada vez mais acelerados.

E qual é a solução? É embarcar no comboio ou ficar do lado de fora a olhar e ver o que é que vai dar?

Penso que, primeiro, temos de ter a opção de saber por onde é que vai o comboio. Também temos que ter comboios para ir para várias direções porque, se vamos todos para o mesmo sítio, aquilo fica um bocado cheio de mais. Portanto, temos de perceber para onde vai o comboio, temos de ter alternativas para onde os comboios vão. Temos de ter muito mais capacidade de ter paragens e de escolher nós próprios onde é que entramos e onde é que saímos. E, principalmente, temos de ter uma capacidade de sabermos como é que tomamos a decisão.

É um comboio fantasma. É um comboio que não tem destino, que não tem maquinista e estamos todos cada vez mais acelerados."

Para alguns, a decisão pode ser escolher aquele comboio que vai mais rápido, mas também pode ser escolher o comboio que nos proporciona uma experiência mais bonita. Ou escolher um comboio que nos proporciona irmos juntos com outros. Portanto, ter a capacidade de escolha, saber como escolher, e escolher por razões diferentes, penso que é muito importante.