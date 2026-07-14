Sapos portugueses mudam alimentação devido às alterações climáticas

Os girinos do sapo-comum português conseguem alterar a alimentação em função da temperatura da água, numa estratégia que lhes permite responder ao aquecimento provocado pelas alterações climáticas. No entanto, essa capacidade torna-se progressivamente menos eficaz à medida que as temperaturas continuam a subir, conclui um estudo internacional liderado por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa), publicado na revista Scientific Reports. A investigação incidiu sobre o sapo-comum (Bufo spinosus), uma espécie amplamente distribuída em Portugal. Os cientistas estudaram girinos recolhidos na Serra de Sintra e criados em laboratório sob diferentes condições de temperatura e alimentação, para perceber de que forma o aquecimento influencia o seu desenvolvimento e comportamento alimentar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A primeira autora do estudo, Sara Bento, explica, citada em comunicado, que os resultados são inéditos. "Este é o primeiro estudo deste género realizado em vertebrados e mostra que os girinos conseguem ajustar a sua alimentação em função da temperatura", afirma.

Segundo a investigadora, "em temperaturas mais baixas os girinos incorporam uma maior proporção de alimento de origem animal na dieta, enquanto em temperaturas mais elevadas aumentaram o consumo de matéria vegetal e a taxa de consumo". Contudo, acrescenta, "verificámos que esta estratégia se torna progressivamente menos eficaz à medida que a temperatura aumenta". Aquecimento acelera desenvolvimento, mas com custos O estudo mostra também que o aumento da temperatura acelera o desenvolvimento dos animais. Nos ensaios realizados, o período larvar passou de cerca de 177 dias, a 12 ºC, para apenas 30 dias, a 20 ºC. Porém, este crescimento mais rápido tem consequências. Os investigadores verificaram que os sapos que completaram a metamorfose em ambientes mais quentes apresentavam menor massa corporal e pior condição física do que aqueles que cresceram em temperaturas mais baixas. Além disso, o trabalho demonstra, pela primeira vez em vertebrados, que a capacidade de compensar os efeitos do aumento da temperatura através da alimentação é limitada por constrangimentos fisiológicos.