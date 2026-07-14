Sapos portugueses mudam alimentação devido às alterações climáticas

Impacto pode estender-se a todo o ecossistema

Os investigadores identificaram ainda outro efeito relevante: as temperaturas mais elevadas alteram a composição dos tecidos dos jovens sapos após a metamorfose, sugerindo que o aquecimento global modifica também a forma como estes animais processam e armazenam nutrientes.

Segundo a equipa, esta descoberta poderá ter consequências muito para além dos anfíbios.

Os resultados ajudam a compreender como o aquecimento global pode alterar as relações alimentares entre espécies e influenciar o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Ao modificar a composição dos tecidos dos animais, a subida da temperatura poderá também alterar o seu valor energético enquanto presas, produzindo efeitos em cascata nas cadeias alimentares.

Perante este cenário, os investigadores defendem que, numa região mediterrânica particularmente vulnerável às alterações climáticas, a preservação de refúgios térmicos em zonas húmidas e outros ecossistemas de água doce poderá desempenhar um papel fundamental na proteção dos anfíbios e de muitas outras espécies aquáticas.

O estudo foi desenvolvido por uma equipa do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (CE3C) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em colaboração com investigadores da Queen Mary University of London, no Reino Unido, e da Universidade de Uppsala, na Suécia, tendo sido financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).