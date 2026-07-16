"A Odisseia" de Christopher Nolan para gravar um filme totalmente em IMAX 70mm

Como é que "A Odisseia" foi filmada?

Christopher Nolan e o seu diretor de fotografia de longa data, Hoyte van Hoytema, utilizaram as câmaras de IMAX 70mm habituais, mas também usaram a espaços um novo modelo experimental, mais pequeno e menos barulhento, designado "Keighley Camera", em homenagem ao casal David Keighley, que faleceu este ano, e Patricia Keighley, essencial no desenvolvimento da marca IMAX.

Mesmo assim, o ruído continuava a ser um desafio no "set" de "A Odisseia", o que levou à criação de uma caixa negra onde se depositava a câmara, para abafar substancialmente o barulho. O equipamento montado pesava à volta de 136 quilos.

No entanto, esta solução criou um novo problema: a caixa negra criava uma grande barreira entre a câmara e o que estava ao seu redor. Durante uma cena de diálogo, os atores costumam olhar ligeiramente para o lado, para o colega fora do plano. Neste caso, se um ator olhasse para quem estava a contracenar, ficaria quase de perfil para a câmara.

Para contornar esta dificuldade e garantir que os atores continuavam a olhar uns para os outros, de forma a não prejudicar a sua interpretação, especialmente em diálogos mais emotivos ou intensos, Nolan e Hoytema desenvolveram um sistema de dois espelhos a ser montado na caixa da câmara IMAX. O ator A olhava para o espelho 1, que refletia a imagem do espelho 2, para onde estava a olhar o ator B.

Os desafios não acabaram aqui. Uma câmara IMAX 70mm só consegue filmar três minutos de rolo, o que implicou que, em diálogos ou outro tipo de planos que durassem mais do que este tempo, os atores tinham de pausar, deixar a equipa trocar de rolo para, depois, retomarem a performance.

Tom Holland contou à imprensa que nas primeiras vezes que isto aconteceu ficou preocupado, uma vez que pensou que Christopher Nolan estava a cortar a cena por a sua prestação não ser boa o suficiente. Só depois percebeu que era por necessidade técnica.