Curtas Vila do Conde arranca esta sexta-feira com "atenção à realidade do mundo"

Vachon marca presença em Vila do Conde para integrar o júri de secções competitivas do Curtas e para participar numa conversa sobre a sua carreira (e que vai contar com a exibição surpresa de uma curta-metragem).

"É evidente que tê-la no júri é para nós um gosto muito grande. Os festivais também se fazem pela qualidade dos seus júris", sublinha.

Outro cineasta que estará em Vila do Conde é Mohammad Rasoulof. A presença do realizador iraniano é mais um exemplo de como o cinema deste país tem ganho cada vez mais importância no panorama atual. Para lá de filmes que já passaram por Portugal, como "O Mal Não Existe" e "A Semente do Figo Sagrado", o festival vai exibir outras obras de Mohammad Rasoulof como "Jazireh Aahani" ou "Lerd".

Miguel Dias aponta que o Curtas está com particular atenção "ao contexto do mundo e ao que se tem passado" e que a presença de Rasoulof é um sinal disso. Por outro lado, a atualidade também se faz sentir na Competição Internacional, em que surge várias curtas-metragens em que a Palestina e os conflitos na Cisjordânia são o tema principal.

"O critério principal de seleção é a qualidade intrínseca dos filmes, que é sempre uma coisa subjetiva. Mas, como não podia deixar de ser, há muitos filmes que nos chegam que abordam estas questões. Estes que selecionamos estão entre aqueles que achamos mais interessantes", explica.

De resto, Miguel Dias sublinha que o formato de curta-metragem "presta-se mais a retratar a realidade do momento de forma mais imediata", em comparação com longas-metragens por terem uma "maior leveza e rapidez de meios de produção".