Luísa Sobral: "Consigo ver alguma beleza no fim de vida, se for vivido com dignidade, sem dor e em paz"

E como é que é o seu ritmo de escrita, entre concertos e digressões?

No início eu impus-me uma obrigação, ou seja, supostamente teria de escrever uma crónica por semana. Depois percebi que aquilo não estava a dar, tinha imensas outras coisas para fazer e, na verdade, se tivesse um jornal para quem escrever as crónicas, teria de as escrever e ponto. Talvez tivesse sido melhor. Mas como não tinha, rapidamente passou a ser mensal e rapidamente passou a ser quando me apetecia. Fui escrevendo.

Eu escrevo as crónicas sempre primeiro em voz alta, ou seja, não é escrever. Mas no carro vou dizendo em voz alta as crónicas e depois, quando passo para o computador, na verdade a crónica já está quase toda escrita na minha cabeça.

Aprendi isso com um livro que li do Miguel Esteves Cardoso, essa ideia de nós passarmos algum tempo em silêncio e deixarmos que as coisas venham a ter connosco, sobretudo estas coisas de observação.

O que acontece hoje em dia é que vamos para o carro, pomos um podcast, uma música e raramente estamos em silêncio. E é verdade que quando estou em silêncio, é quando tenho mais ideias e mais penso na vida.

Então estes caminhos e estas várias voltas que faço de carro serviram para isso, para ir fazendo as crónicas, pensando nas crónicas em voz alta, antes de chegarem ao papel.

Isso também serve para a música?

Não muito. Às vezes, há uma ideia qualquer que surge e depois penso, quero falar sobre isto numa canção. Posso até trautear uma melodia, mas é raro, porque a maior parte das vezes quando componho, componho com um instrumento.

Para o próximo disco que eu vou lançar, por exemplo, até aconteceu começar canções de uma forma diferente. Comecei com instrumentos percussivos, mas mesmo assim são instrumentos, ou seja, eu parto sempre muito da inspiração de um instrumento, de um acorde, de uma melodia, e por isso é que não acontece tanto ter ideias enquanto estou em silêncio, ou sem um instrumento.

Acho que a maternidade real é algo de que não se fala muito nas redes sociais

Nestas tuas crónicas, há também um olhar social para os dias de hoje, reflete por exemplo, sobre a questão da maternidade. Tem tido muito retorno dos leitores?

Como muitas das crónicas estão nas redes sociais, acabava por ter um feedback muito imediato.

Mas talvez a crónica que teve mais feedback, tenha sido uma sobre uma viagem que fiz com os meus filhos à Serra da Estrela, após a minha separação.

Tudo correu mal, bem, não é mal, porque no fundo é a maternidade real, mas acho que a maternidade real é algo de que não se fala muito nas redes sociais.

Quando os nossos filhos dizem que não gostam de nós, ou quando estamos sempre a gritar, ninguém diz isso nas redes sociais normalmente. E nessa crónica eu decidi dizer que tentei fazer aquela viagem a achar que aquilo ia ajudar a fingir que estava tudo igual, e de repente no fim correu tudo mal.

Eu estive sempre a gritar, também fui uma pessoa que não quero ser, e expus-me um bocadinho. Recebi muitas mensagens de outras mães a dizer: “Ah, finalmente dá para uma pessoa sentir-se normal. É uma mãe normal”.

Na verdade, nada do que escrevo, tanto na música como nas crónicas, escrevo a pensar nos outros. É sempre uma catarse minha. Mas foi interessante ouvir isso, ou seja, já que me estou a expor assim, ao menos não estou sozinha.

No livro partilha coisas também muito pessoais, nomeadamente a experiência numa unidade de cuidados paliativos. É um lado menos público da sua vida. O que lhe tem dado essa experiência de voluntariado?

Essa crónica, eu nunca postei, até porque sinto que o trabalho voluntário que faço é para mim e para as pessoas que ali estão. Não é uma coisa para me vangloriar.

Sinto muita relutância em partilhar isso, porque depois pode sempre aparecer aquilo de “olha ela, armada em boazinha”. Eu nunca partilhei essa crónica que só está no livro.

Para este disco quis experimentar um bocadinho mais a música tradicional portuguesa

Como é que foi parar a esse trabalho de voluntária?

Eu faço este trabalho há dois anos e meio. Tudo começou porque queria muito fazer musicoterapia. Na verdade, tudo começou com as minhas idas às escolas, e a perceber o impacto que a música tinha em crianças no espectro do autismo.

Comecei com vontade de explorar a musicoterapia. E ao falar com um amigo que é musicoterapeuta, ele disse: “Olha, vai experimentar, vai cantar para pessoas que tu aches que precisam de musicoterapia, e depois vês o que é que sentes e vês qual é o caminho dentro da musicoterapia que queres seguir”.

Como tenho uma amiga que é médica nos cuidados paliativos, perguntei-lhe se poderia começar a visitar a unidade e cantar para os doentes em fim de vida. Ela disse que sim, e já passaram dois anos e meio.

Realmente tem sido uma experiência mesmo muito transformadora. Eu tinha muito medo da morte quando lá entrei lá. Eu tinha muito medo que alguém morresse à minha frente.

Tinha muito medo de assistir à morte. Passados dois anos e meio, não é que não tenho medo que as pessoas à minha volta, os meus familiares ou as pessoas que mais amo morram. Mas ao mesmo tempo consigo ver a morte como algo muito mais natural. E consigo ver alguma beleza no fim de vida.

Se for obviamente vivido com dignidade, sem dor e em paz. Há uma grande beleza em chegar ao fim de uma forma pacífica e com aqueles que amamos. Foi isso que aprendi lá.

Obviamente que aprendi muitas coisas para a minha vida também, da maneira como devo viver ou aprender a lidar com a morte. Tem sido mesmo muito especial. Tenho vivido histórias muito bonitas ali.

É um disco que fala muito sobre a minha separação, mas também sobre muitos tipos de desamor



