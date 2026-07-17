Novo diretor quer tornar Gulbenkian num "museu de referência para o mundo"

Entrar no renovado Museu Gulbenkian, em Lisboa, é como “visitar um velho amigo, mas vê-lo numa perspetiva diferente”. É desta forma que o novo diretor do museu, Xavier Salomon, olha para a renovação que obrigou ao encerramento do espaço durante quase ano e meio.

Agora que as portas abrem de novo ao público, esta sexta-feira, o museu apresenta-se mais luminoso, aberto ao Jardim Gulbenkian e com novas salas. “Melhorámos a iluminação e as condições nas galerias”, diz Xavier Salomon em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O novo diretor que herdou do seu antecessor, António Filipe Pimentel, esta obra tem a ambição de tornar o Museu Gulbenkian “num museu de referência para a Europa e para o resto do mundo, onde as pessoas vêm ver o que estamos a fazer”. Questionado sobre o que diria ao senhor Gulbenkian se tivesse podido conhecer o colecionador, Salomon diz que diria apenas “obrigado”.

Que novidades vai o visitante encontrar quando voltar a entrar no Museu Gulbenkian depois deste ano e meio de encerramento?

Espero que seja como visitar um velho amigo, mas ver esse amigo numa perspetiva muito diferente. Acho que isso acontece de forma muito literal, porque melhorámos a iluminação e as condições nas galerias, todos os vidros que protegem os quadros e as vitrines são agora antirreflexo.

O sistema de iluminação é também totalmente novo. Temos sistemas mais avançados no que toca à legendagem e aos painéis informativos para melhorar a experiência do visitante.

O museu está tal como estava, no sentido em que as secções se mantiveram as mesmas, mas, na verdade, reorganizámos a exposição da coleção de uma forma muito mais fiel ao espírito de 1969, quando o museu abriu pela primeira vez.

Não é uma réplica exata de 1969, mas verão o museu de forma renovada, ou seja, as pessoas que conhecem o museu há 20 ou 25 anos irão vê-lo de uma forma muito diferente.

Não estamos a tentar transformar um edifício de 1969 num edifício de 2026, mas sim a respeitar a visão original dos arquitetos

Porquê regressar ao projeto original do museu, de 1969?

O que acho que é absolutamente extraordinário neste museu é que a coleção tem uma série de obras-primas, mas o próprio edifício é, também ele, uma obra-prima.

Por isso, temos uma combinação de arquitetura, acervo e natureza, porque o edifício sempre foi concebido em harmonia com a natureza. Podemos ver os Jardins Gulbenkian de todas as janelas, praticamente em todas as galerias. Isso é muito importante.

É um edifício de 1969, portanto, sabe, se tiver um edifício italiano do Renascimento, construído por Brunelleschi, tem de respeitar o facto de ser um edifício do século XV.

Este edifício foi construído em 1969, por isso o espírito original deve ser preservado. Não podemos transformá-lo num edifício do século XXI. Simplesmente não é o que ele é!

Por isso, não estamos a tentar transformar um edifício de 1969 num edifício de 2026, mas sim a respeitar a visão original dos arquitetos. Assim, regressamos aos materiais, às cores, à atmosfera que o museu tinha inicialmente. É claro que todo o museu precisa de evoluir.

Não podemos manter tudo exatamente como estava quando abriu, e não é essa a intenção. Mas acho que preservar esse espírito é muito importante.