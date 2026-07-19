Dança

Marcelino Sambé: "Quero voltar a casa. O abraço, o beijo é muito português"

19 jul, 2026 - 20:26 • Alexandre Abrantes Neves

Em Portugal para um espetáculo em Seteais, o bailarino do Royal Ballet em Londres admite querer regressar a Portugal e aprofundar a relação que começou a criar com a Companhia Nacional de Bailado. Já sobre a situação política, nacional e no mundo, lamenta os "nacionalismos" que criam um "ambiente hostil" para os artistas.

A+ / A-

Veio a Portugal atuar nos jardins de Seteais, mas a vontade de Sambé é ficar e fazer aqui boa arte. "Quero explorar o país", admite em entrevista à Renascença.

O bailarino português – e um dos principais do Royal Ballet em Londres – escolheu o verão para trazer a Sintra um espetáculo baseado na sua carreira, mas que serve também para impulsionar e dar espaço a novos talentos. Sobre o Reino Unido – e a chegada de Andy Burnham ao cargo de primeiro-ministro para substituir Keir Starmer –, Sambém diz que as tensões sociais ficarão na mesma, já que são "muito profundas". A maior? O "nacionalismo", que até já "assusta" e é "hostil" aos artistas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este espetáculo em Seteais é também uma forma de celebrar o seu percurso profissional com vários convidados. Quem é que podemos ver hoje e que ideias foram delineadas para este espetáculo?

Este espetáculo veio por convite da Solange Melo e da câmara de Sintra e é um festival que vinha de um histórico enorme e eu quis sempre fazer parte dele. E quando esta oportunidade surgiu de de poder fazer parte deste projeto, comecei a pensar na minha trajetória como bailarino, como comecei com repertório muito mais virtuoso.

Depois passamos para uma fase mais contemporânea, que é que é algo que eu amo fazer e que me inspira bastante. A peça do Wayne McGregor. E, depois, a fase final do espetáculo passa por uma pequena reprodução do bailado de La Bayadère, que é um bailado que eu nunca fiz por inteiro. Então é uma pequena estreia aqui em Portugal deste bailado.

E neste espetáculo participam vários bailarinos de grande renome, como a Mayara Magri, o Matthew Ball, que são bailarinos também principais do Royal Ballet Londres. E dois bailarinos que acabaram de entrar na companhia, muitos jovens, que são muito talentosos, o Emile Gooding e a Rebecca Stewart. E, depois, contamos também com a participação muito especial de 13 estudantes portugueses que já começaram a sua carreira profissional.

Há essa preocupação, com as novas gerações e com quem está agora a começar o trajeto artístico?

Penso que temos sempre de dar a mão e tentar fazer com que o talento em Portugal também se desenvolva em vários níveis. E com a sugestão da produção deste espetáculo, comecei a pensar em formas de abranger mais do que ser um espetáculo do Marcelino e Amigos. O que podemos fazer para que este espetáculo tenha um significado mais especial e que é que possa mudar talvez vidas ou ajudar bailarinos a lançarem-se?

A ideia foi surgindo e houve muito trabalho por detrás da equipa para conseguir fazer com que estas bailarinas dançassem ao nível que estão a dançar. E elas estão. O progresso foi enorme. Inacreditável. mesmo.

Como é que se nota no espetáculo em si esse cunho de diferentes gerações?

Acho engraçadíssimo porque sempre me habituei a ser o mais jovem bailarino. E, de repente, vejo me na posição em que já são bailarinos estabelecidos. Isso para mim é muito estranho e chocante, porque o tempo passa a correr e a carreira de bailarino é muito rápida, como devem imaginar. Olhamos para o lado e vemos miúdos de 17 e 18 anos, que acabaram de chegar à companhia e o meu instinto é de ajudar e dar espaço, porque já estive lá: parece que há dois anos estava na mesma posição que eles, mas já passaram bastantes anos.

Este espetáculo também é sinal dos curtos passos que já vai dando como coreógrafo? Tem essa componente de criação artística?

Foi bastante interessante ter tido a liberdade de ter pensado em repertório e bailarinos. Foi sempre algo que eu queria experimentar e ter a oportunidade de o fazer neste espetáculo. Foi incrível. Tem de ser bem estudado: é um “bouquet” de flores tem que ser bem equilibrado. E, portanto, neste espetáculo não tive a oportunidade de criar, fazer uma criação original minha. Mas só o facto de poder ter posto criado este buquê com os diferentes bailarinos do repertório, já é uma forma criativa que abrange mais do que só eu a dançar.

Companhia Nacional de Bailado dança criações de dois coreógrafos suecos

Companhia Nacional de Bailado dança criações de dois coreógrafos suecos

De 19 a 29 de junho, o Teatro Camões, em Lisboa, r(...)

Pensa regressar a Portugal?

Tenho tido uma oportunidade incrível de trabalhar com a Companhia Nacional de Bailado. Estou em processo de criação para um bailado que vai acontecer em outubro, inspirado no livro de Fernando Pessoa ou Bernardo Soares, “O Livro do Desassossego”.

O facto de estar a trabalhar cá em Portugal, estar a ver os bailarinos, estar a ver como a companhia trabalha, como tudo o que está por detrás, faz me pensar que eu gostaria imenso de voltar a Portugal e ter a oportunidade de trabalhar mais cá, explorar o país.

Explorei Sintra estes últimos dias e a magia é inacreditável: não se via em outro país. Eu tenho a oportunidade de viajar imenso, mas só quando chego a Portugal sinto um carinho enorme do público nas pessoas. O abraço, o beijo é muito, muito português. Também e faz muito parte de mim. Então sinto me em casa. Portanto, quero voltar para casa, claro.

Já disse sentir alguma pressão maior sobre a questão da identidade em Londres, no Reino Unido? De alguma forma, as mudanças políticas que vão ser agora nos próximos tempos, a mudança de Primeiro-Ministro pode alterar alguma coisa?

Acho que é uma questão bastante mais profunda. Eu penso que Londres e Inglaterra está a passar por uma fase complicada politicamente. E nós, como artistas, sentimos isso: estarmos em palco é uma ação política. É algo que me aflige.

Gostava de ter mais estabilidade?

Exato. Como artista, tenho de estar com muita atenção no que está a acontecer fora do nosso pequeno quadrado de conhecimento.

Esse tipo de sentimentos de instabilidade foi aprofundado com o Brexit?

Sim. E sentimentos de nacionalismo que é algo superperigoso. Quando vejo este sentimento de nacionalismo e de divisão, assusta-me bastante, porque é algo que não só acontece já no Reino Unido, mas está a começar a acontecer noutros países – até aqui! O que me deixa sempre um pouco triste.

Temos de fazer todos uns pelos outros, não tentar dividir nem pensar em raças e em divisão. Sinto como que começo a sentir um pouco de instabilidade nessa área.

É mais hostil?

Sim. É menos confortável.

Nos próximos espetáculos, toca nesses temas?

Quando leio o Livro do Desassossego, vejo bastante sentimentos sobre essa divisão, sobre estes temas de exclusão. Esse espetáculo terá esse sentimento e essa luta de querer unir. Já no meu repertório em Londres deste próximo ano e um pouco mais, estamos mais nos clássicos ainda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"