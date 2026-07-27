Capital do Móvel ganha 30 novas cadeiras com assinatura

“A ideia de terem aquelas costelas é, no fundo, uma representação estilizada daquilo que uma estrutura óssea do corpo humano”, acrescente a criadora que usou como matéria o ferro metalizado lacado a vermelho nestas esculturas com dois metros de altura que se destacam entre o verde do parque.

E qual a razão de serem 30 as esculturas? Cristina Rodrigues mergulhou na memória para dizer que foi “buscar o referencial do universo da sala de aulas”. “No fundo mostrando que o espaço público faz parte da nossa construção desde que somos crianças e até o fim da nossa vida”, diz a artista.

Durante a noite, as esculturas serão iluminadas com LEDs neste que é um parque muito utilizado para desporto. “É um lugar onde as pessoas jogam voleibol, ténis, pádel ou vão correr ou fazer piqueniques”, conta Cristina Rodrigues que justifica o uso do vermelho como “uma cor quase identitária” do seu trabalho.

“É uma cor a que eu recorro em muitas outras obras, como por exemplo a obra que está no Vila do Conto Porto Fashion Outlet, “Memórias do Mar”. Uso o vermelho pela intensidade. Se olharmos para a paisagem e para o Parque Urbano vemos imediatamente duas cores, o azul do céu e o verde, e aqui a ideia foi no fundo esta narrativa ser um contraste”.

Natural do Porto e licenciada em arquitetura, Cristina Rodrigues vai ao longo deste ano criar outras obras para Paços de ferreira. A inauguração de “Chairs” marca o início de um ciclo de quatro obras que inclui “A Casa de Linho”, “The Fountain of Life” e “The Fountain”.

A inauguração de “Chairs” marca os 25 anos da Gespaços S.A., a empresa municipal de Paços de Ferreira, e é desenvolvida em articulação com a autarquia local.

À Renascença, Cristina Rodrigues destaca a importância de levar a arte contemporânea para o território e o espaço público. “A obra de arte pública tem um papel fundamental no espaço público. Acho que um lugar como o Parque Urbano de Paços de Ferreira que as pessoas utilizam quotidianamente para fazer desporto, para estar e para lazer, é importante ter esta nova dimensão de cultura”. A artista deseja por isso, “que as pessoas o possam visitar”.