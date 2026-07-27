Arte Contemporânea

Capital do Móvel ganha 30 novas cadeiras com assinatura

27 jul, 2026 - 22:30 • Maria João Costa

A artista Cristina Rodrigues criou o conjunto de esculturas intitulado “Chairs” que é inaugurado esta terça-feira no Parque Urbano de Paços de Ferreira. A obra pretende olhar para a cadeira enquanto objeto familiar do quotidiano e como reflexão sobre corpo e identidade local.

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Desde a cadeira de criança, às cadeiras da escola, passando pelas cadeiras do atelier onde trabalha, Cristina Rodrigues inspirou-se na peça de mobiliário mais democrática para criar “Chairs”.

É o nome que deu à instalação de arte pública que criou para a Capital do Móvel. A obra que contempla um conjunto de 30 cadeiras em forma humana é esta terça-feira inaugurada no Parque Urbano de Paços de Ferreira.

Em entrevista à Renascença, a artista explica que a obra “é uma reflexão sobre este objeto que utilizamos em várias fases da vida, e que muitas vezes não lhe damos a importância devida”.

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Desde “a cadeira de quando somos crianças, a cadeira que utilizamos na escola, à cadeira onde trabalhamos todos os dias ou a cadeira onde com certeza está sentada a gravar esta entrevista, no fundo a obra representa este objeto que é central e o mais produzido na Capital do Móvel”.

Mas estas cadeiras são representadas pela “sua ausência”, indica Cristina Rodrigues. “São as pessoas que estão representadas e as cadeiras estão ausentes. As pessoas estão numa posição que seria impossível de sustentar, sem este objeto”, explica a artista.

“A ideia de terem aquelas costelas é, no fundo, uma representação estilizada daquilo que uma estrutura óssea do corpo humano”, acrescente a criadora que usou como matéria o ferro metalizado lacado a vermelho nestas esculturas com dois metros de altura que se destacam entre o verde do parque.

E qual a razão de serem 30 as esculturas? Cristina Rodrigues mergulhou na memória para dizer que foi “buscar o referencial do universo da sala de aulas”. “No fundo mostrando que o espaço público faz parte da nossa construção desde que somos crianças e até o fim da nossa vida”, diz a artista.

Durante a noite, as esculturas serão iluminadas com LEDs neste que é um parque muito utilizado para desporto. “É um lugar onde as pessoas jogam voleibol, ténis, pádel ou vão correr ou fazer piqueniques”, conta Cristina Rodrigues que justifica o uso do vermelho como “uma cor quase identitária” do seu trabalho.

É uma cor a que eu recorro em muitas outras obras, como por exemplo a obra que está no Vila do Conto Porto Fashion Outlet, “Memórias do Mar”. Uso o vermelho pela intensidade. Se olharmos para a paisagem e para o Parque Urbano vemos imediatamente duas cores, o azul do céu e o verde, e aqui a ideia foi no fundo esta narrativa ser um contraste”.

Natural do Porto e licenciada em arquitetura, Cristina Rodrigues vai ao longo deste ano criar outras obras para Paços de ferreira. A inauguração de “Chairs” marca o início de um ciclo de quatro obras que inclui “A Casa de Linho”, “The Fountain of Life” e “The Fountain”.

A inauguração de “Chairs” marca os 25 anos da Gespaços S.A., a empresa municipal de Paços de Ferreira, e é desenvolvida em articulação com a autarquia local.

À Renascença, Cristina Rodrigues destaca a importância de levar a arte contemporânea para o território e o espaço público. “A obra de arte pública tem um papel fundamental no espaço público. Acho que um lugar como o Parque Urbano de Paços de Ferreira que as pessoas utilizam quotidianamente para fazer desporto, para estar e para lazer, é importante ter esta nova dimensão de cultura”. A artista deseja por isso, “que as pessoas o possam visitar”.

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