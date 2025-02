O que vai mudar no acolhimento de crianças em Portugal?

Veja também:

Portugal ainda é o país europeu com mais crianças e jovens institucionalizados, denunciou a UNICEF. No final de 2023 havia 6.183 em acolhimento residencial, e 263 em famílias de acolhimento, indica o relatório Casa, que faz a análise anual da situação. Ainda assim, na esmagadora maioria dos casos optou-se por deixar as crianças com os pais biológicos, com familiares ou outra pessoa idónea. As chamadas ‘medidas em meio natural de vida’ representaram 88% do total das medidas aplicadas (mais de 47 mil).

O Governo acredita que a campanha #Todos juntos pelo acolhimento vai fazer com que haja mais famílias dispostas a acolher. Até janeiro já manifestaram essa intenção mais de 400 novas famílias, 15 já foram certificadas e 110 estão a receber formação, revelou a secretária de Estado da Ação Social e Inclusão ao podcast Vidas Invisíveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Clara Marques Mendes é a primeira convidada do novo podcast da Renascença, em parceria com a associação CANDEIA, e que o longo das próximas semanas vai ouvir jovens em acolhimento, famílias, médicos, juristas e outros responsáveis de projetos e instituições sobre a realidade do acolhimento.

O Governo lançou em novembro uma nova campanha com vista a aumentar o número de famílias de acolhimento. Já é possível fazer um balanço nesta altura, nomeadamente dos efeitos que está a ter?

A medida de acolhimento familiar é ainda bastante residual, face àquilo que são as demais medidas, mas percebemos que sempre que havia uma campanha de sensibilização aumentavam os números de famílias de acolhimento. Então decidimos fazer algo, de facto, impactante. Existem três entidades gestoras (desta área), que são a Casa Pia de Lisboa, o Instituto da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de lisboa (SCML), convidámos essas três entidades a juntarem-se para, pela primeira vez, fazerem uma campanha de acolhimento familiar única, a que deram o nome #Todos Juntos pelo Acolhimento Familiar.

É uma campanha que tem tido bastante impacto. Dados de janeiro indicam que desde 20 de novembro de 2024, altura em que lançámos oficialmente a campanha, já temos 414 famílias que manifestaram interesse, sendo que dessas famílias, 110 estão já em processo de formação.

E isso já é mais em relação a campanhas anteriores?

É mais em relação a campanhas anteriores. Dos dados que temos do relatório CASA, tínhamos em novembro (de 2023) 248 famílias de acolhimento e 263 crianças em acolhimento familiar.

Representavam 4,1% do total das medidas de colocação.

Exatamente. O que verificámos é que apenas com este espaço tão curto de meses já temos mais 110 famílias em processo de formação, e 15 famílias já com processo concluído de certificação, portanto já são famílias certificadas. E até janeiro 414 famílias manifestaram este interesse, agora darão seguimento ao processo, ou não.

Isso indica que há margem para evoluir nesta medida, que em muitos países é a medida privilegiada?

Sim. Aqui em Portugal desde 2015 que até aos seis anos de idade esta medida deve ser uma medida privilegiada.

Dentro do nosso sistema de promoção e proteção de crianças e jovens, temos dois tipos de medidas: as medidas em "meio natural de vida", que são as medidas junto da família biológica ou de um familiar próximo, por exemplo; e depois temos as medidas de colocação. Aqui é que reside o grande problema da institucionalização, porque efetivamente nas medidas de colocação que temos – acolhimento residencial e acolhimento familiar – só temos 4,1% de acolhimento familiar.

E se não houver famílias a disponibilizarem-se, a opção continua a ser pôr as crianças e os jovens em instituições?

Exatamente. Por isso, nesta campanha estamos a fazer uma abordagem ligeiramente diferente daquilo que era feito no passado, porque é não só sensibilizar, é também informar, porque muitas vezes o facto de as pessoas não conhecerem o que significa ser família de acolhimento, pode afastar as pessoas dessa medida, que é uma medida de carácter temporário. O objetivo é que aquela criança que vai ser confiada a uma família de acolhimento volte para a sua família biológica, que está num processo de reestruturação. Houve alguma situação que colocou a criança em perigo e aquela família está a ser trabalhada no sentido de voltar a ficar com a criança.

O que verificamos muitas vezes é que as pessoas dizem: "ah, mas afeiçoo-me à criança, e depois a criança vai-se embora". O pressuposto é esse mesmo, é criar esses laços, porque a família vai acolher a criança e a criança vai ter oportunidade de crescer numa família, num ambiente familiar, com amor, com carinho.

Mas, e do ponto de vista das crianças?

Do ponto de vista das crianças, entre uma situação e outra, entre um acolhimento residencial e um acolhimento familiar, é manifestamente positivo estarem numa família de acolhimento, porque têm não só um cuidado mais próximo, porque é um ambiente mais familiar - nome diz tudo -, e a criança ter oportunidade de crescer nessa família ou crescer numa instituição é efetivamente diferente.

E há a possibilidade, depois de sair, de se manter em contacto com essa família, ficar uma família amiga?

As famílias estão sempre acompanhadas por técnicos e têm um processo de acompanhamento. A família de acolhimento vai tendo também contacto com a família biológica, que é para tentar tornar o processo o mais fácil possível para todas as partes, mas sobretudo respeitando o "superior interesse da criança".