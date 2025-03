Família de Acolhimento. “É ser casa e colo de quem fica sem ele”

Ser pai ou mãe de acolhimento é uma possibilidade ainda com pouca expressão em Portugal, ao contrário do que já acontece noutros países, mas o Estado pretende que passe a ser a medida mais aplicada sempre que for necessário retirar às famílias crianças em risco até aos seis anos de idade. Mas, quem pode ser família de acolhimento? Quais são os principais desafios, e sobretudo quais são as vantagens para quem é acolhido? Neste episódio do podcast "Vidas Invisíveis", Patrícia Bacelar, psicóloga comunitária e responsável pelo Núcleo de Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), lembra que Portugal está a dar os primeiros passos e que é necessária uma mudança de mentalidade. “Precisamos, mais do que tudo, de criar uma cultura de acolhimento familiar, que já existe noutros países há décadas e todos sabem o que é, não estamos propriamente a inventar a roda em Portugal”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta responsável confia que a atual campanha de promoção do acolhimento - que envolve, além da Santa Casa, o Instituto de Segurança Social e a Casa Pia de Lisboa, os outros organismos que tutelam esta área - acabará por dar frutos.

Na SCML há neste momento uma bolsa de famílias. “Temos 102 certificadas, mas nem todas estão ativas, porque às vezes há momentos de repouso entre acolhimentos, para reorganização e reflexão. Mas, o nosso objetivo é até 2030 ter 250 famílias em bolsa ativas, nesta rotatividade de acolhimento”, adianta. “Uma forma de amor que não conhecia” Rosa Amado contactou cedo com a realidade do acolhimento. “Desde nova fazia voluntariado em instituições e esta realidade sempre me tocou imenso”. A família que constituiu tem hoje cinco filhos e já acolheu dois bebés em risco. “Temos uma filha adotada e pensar em quem tomou conta dela nas alturas em que não teve ninguém começou a mexer connosco, e então partimos para esta vontade de ser família de acolhimento, e de ser esta casa e este colo de quem em alguma altura da vida fica sem ele”, conta. A decisão revelou-se muito positiva para toda a família. “Queremos que seja natural para os nossos filhos partilhar o que têm, o amor, a casa, os brinquedos”. Rosa não esconde a gratidão que sente. “É uma forma de amor que eu não conhecia se não fosse assim, e sou muito agradecida por conhecer, eu, os meus filhos e o meu marido. Estou aqui eu, mas eles diriam o mesmo”, assegura. Viver numa família “é um direito das crianças” Este episódio do podcast "Vidas Invisíveis" foi gravado pouco antes de o Parlamento aprovar, por unanimidade, a 14 de março, a lei que prevê que as famílias de acolhimento possam ser familiares da criança e possam adotar, o que até agora não era permitido. São mudanças que as duas convidadas já esperavam e desejavam, e que poderão fazer com que o número de candidatos aumente. Patrícia Bacelar lembra que “é um direito fundamental das crianças viverem em contexto familiar, seja na sua família, seja noutras medidas alternativas”. O objetivo é a família de acolhimento "responder às necessidades da criança de uma forma temporária”, mas que durante o tempo que ali permanecer tenha “cuidados mais individualizados e mais previsibilidade nas suas rotinas, o que é mais difícil num contexto de acolhimento residencial”.