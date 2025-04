Pediatra Mário Cordeiro: "Ser abandonado é o principal medo das crianças"

O abandono por parte dos adultos é o maior medo das crianças até aos dois anos de idade. Apesar de até aos três anos as memórias serem guardadas numa espécie de “caixa forte”, há sempre marcas que ficam de se ser retirado aos pais e colocado numa casas ou família de acolhimento, diz o pediatra Mário Cordeiro em entrevista ao podcast da Renascença "Vidas Invisíveis".

“O medo do abandono, por parte dos pais e dos adultos, em geral, é o maior e principal medo das crianças, a partir sobretudo do ano e meio, dois anos”. Até essa idade, explica, a criança “está totalmente dependente” e começa a perceber que não sobrevive se não for protegida.

“Não nos lembramos disso, factualmente, mas a partir do ano e meio nós temos a consciência da finitude da vida, e ficamos assustados, percebemos que este mundo é fantástico, é infinito, é maravilhoso, é a altura em que o bebé ‘quer ir a todas’, mexer em tudo, ver tudo, mas de repente começa a sentir que ‘isto é muito grande, se calhar tem perigos’, e sente-se frágil. Aos 18 meses. As crianças sabem que se forem abandonadas pelos pais morrem”, conta Mário Cordeiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os primeiros anos de vida são, neste sentido, sempre “trágicos”, por isso uma separação forçada “é sempre traumática”. Para o médico, “estar a substituir constantemente” as figuras de pai e mãe “não é bom”. Defende, por isso, que as famílias de acolhimento possam adotar (a lei foi aprovada por unanimidade no Parlamento, a 14 de março, já depois da gravação desta entrevista), e que se aposte mais “na família alargada, nos avós, tios, que podem ser um bom suporte, fazer parte da vida da criança”.

No geral, diz Mário Cordeiro, a sociedade tem sabido encontrar respostas, e Portugal “pode gabar-se de uma evolução, desde os anos 90 do século XX”. O pediatra considera positivo que hoje se privilegiem instituições de acolhimento mais pequenas e familiares, para que sejam “casa”, permitindo às crianças rotinas muito próximas das de uma família. Mas lembra que, nestes processos, as crianças sentem-se sempre culpadas, e que em adultos tenderão a repetir os maus tratos que possam ter recebido na infância. A não ser que lhes ensinem que não há só um modelo de ser pai ou mãe.

“Quando eu for pai, eu não vou buscar a minuta de ser pai à gaveta dos filhos, vou buscar à gaveta dos pais, e se lá só tiver uma minuta, ‘ser pai é fazer isto e aquilo, uma série de malfeitorias’, vou fazer isso aos meus filhos. Isto explica porque é que os maus tratos, muitas vezes, se sucedem em cadeia. São uma réplica. Daí a necessidade de as casas de acolhimento - e as famílias de acolhimento, a sociedade em geral, os programas, os filmes, tudo - mostrarem que há muitas minutas, ou formas, de ser pai”, afirma.