O que são os Amigos P'ra Vida? "É poder impactar o futuro de alguém da melhor forma"

"Acima de tudo é dar amor"

Suad, de 20 anos, ganhou esta família amiga já na fase adulta, depois de ter saído do acolhimento. Fala do impacto que o projeto pode ter, e que mesmo sem ser uma adoção, ou outra medida mais formal, dá estabilidade aos jovens. No seu caso diz que foi uma oportunidade de esperança, na altura certa da vida.

"Acima de tudo é dar amor! Este apoio muda imenso a vida da criança ou do jovem. A minha mudou, para melhor! Sou muito feliz com a minha família. Eu costumo dizer que foi um fruto que Deus preparou para mim e que tive que passar pelo que passei para conseguir estar em paz na minha família".

Neste momento, a jovem está mesmo a viver em casa de Liliana, que considera a sua família. "Eu hoje em dia não digo 'a minha família amiga', porque não considero que seja a minha família amiga. Considero que é a minha família, que o António é o meu pai, a Liliana é a minha mãe e a Maria é a minha irmã. E é mesmo engraçado que até os meus amigos à minha volta dizem 'então a tua família?'. E digo 'vou para a minha casa', não digo 'vou para casa da minha família amiga'".

Os Amigos P'ra Vida, da associação Candeia, podem ser famílias ou pessoas singulares, adultos, que acompanhem os jovens de uma forma mais personalizada, mesmo quando continuam a viver nas instituições. O objetivo é terem rede de suporte cá fora, onde a família biológica lhes falhou. Os candidatos e todo o processo são acompanhados.

Suad baseia-se na sua própria experiência para deixar, no entanto, um alerta - muitas vezes o que é melhor para a criança não é a família biológica. É preciso estar atento aos sinais, porque insistir no erro condiciona o futuro de muitos jovens.

"Mesmo quando a resposta da família biológica não é a mais segura para a criança, continua-se muito a tentar reforçar, e muitas vezes veem-se crianças a sair da instituição, voltarem para a família e depois terem de voltar para a instituição. E isto é um peso muito grande para a vida da criança, porque é colocar uma esperança contínua numa coisa que os próprios adultos já veem que não é possível".

O Vidas Invisíveis é um podcast Renascença em parceria com a associação Candeia, com novos episódios à quarta-feira. Disponível em todas as plataformas podcast.