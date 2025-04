Apadrinhamento civil é para crianças "de todas as idades" e "para a vida toda"

O que é o apadrinhamento civil? Quem pode candidatar-se e a quem se destina? O tema está em destaque no episódio 8 do podcast Vidas Invisíveis, da Renascença, sobre a realidade do acolhimento de crianças e jovens em Risco. Sofia Marques, especialista em Direito de Menores e coordenadora do Serviço de Proteção e Cuidado dos Jesuítas em Portugal, explica que este é um vínculo que fica “para toda a vida”, quase sempre complementar à família biológica.

“O apadrinhamento civil é uma medida tutelar cível, que não serve exatamente para a proteção de uma criança - para isso existem as medidas de promoção e proteção -, mas é uma medida que serve para regularizar a situação jurídica de uma criança integrada numa família para toda a vida. É um vínculo que a lei equipara a um vínculo familiar, embora não se possa comparar nem com uma filiação nem com uma adoção. Os padrinhos exercem sobre a criança as responsabilidades parentais, sabendo que existe uma família - a família de origem -, que não tem condições para criar a criança de uma forma permanente, responsável e segura”, refere Sofia Marques, esclarecendo que em relação a outras medidas, como a adoção, a principal diferença é que não implica um corte com a família de origem.

“Quando se decreta uma situação de adotabilidade, o que se permite é que a criança mude também a sua identidade - não a sua história de vida, obviamente, mas o seu registo de origem é eliminado e passa a integrar uma nova família. Pela adoção constitui-se um novo vínculo, não uma filiação natural, mas através da adoção nós dizemos muitas vezes que a criança perde o que tem, perde a sua família e ganha uma nova. No caso do apadrinhamento civil sentimos que é uma soma. A criança precisa de ser integrada num agregado familiar para a vida toda, como se fosse a sua família de origem, mas não tem de perder os vínculos que existiam, sejam eles mais saudáveis, mais seguros ou menos, com a sua família de origem.”

E quem pode desencadear o processo? “A lei prevê que os próprios miúdos com mais de 12 anos possam ser eles a ter a iniciativa de pedir a Tribunal para que determinada pessoa seja nomeada seu padrinho/madrinha. Não conheço os números, mas imagino que seja estatisticamente pouco relevante esta iniciativa partir da própria criança. Mas podem ser os pais, pode ser o Ministério Público, pode ser o diretor de uma casa de acolhimento a propor isso”.

Sofia Marques adianta que, para se ser madrinha ou padrinho civil, “não é preciso ser casado”, mas “tem de se ter mais de 25 anos, e não há um limite máximo de idade”. Isso depende da avaliação que for feita. “É preciso ver se determinado casal, ou pessoa individual, tem ou não tem capacidade afetiva, se tem estabilidade, se tem condições, se não tem limitações de saúde que impeçam. É feita essa avaliação, mas em termos de limite de idade não existe, e o mínimo é os 25 anos”.

“Nunca tinha ouvido falar do apadrinhamento civil”

Joana Tinoco, psicóloga, é madrinha civil de dois irmãos. “Tenho dois afilhados, agora têm 11 e 13 anos, conheci-os com 6 e 8, e vieram viver comigo aos 8 e 10, vai fazer quatro anos este ano. Estava solteira, vivia sozinha, e a minha vida mudou para os acolher, por isso é uma aprendizagem do zero para mim também. Estamos no mesmo ponto”, conta.