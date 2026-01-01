Quais foram as melhores séries e filmes de 2025?

01 jan, 2026 - 09:05 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
O Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, arranca o ano com uma retrospetiva derradeira de 2025.
Neste episódio, os três jornalistas do programa apresentam a lista unânime de cinco melhores filmes e séries que marcaram o ano que agora findou, mas que, certamente, vão continuar a dar que falar. Na versão podcast, vão poder contar, ainda, com as menções honrosas pessoais de cada um dos elementos do Watch Party.
No episódio desta semana, já disponível no site da Renascença e nas plataformas habituais, o Watch Party recorda, igualmente, a sua passagem pelo Tribeca Festival Lisboa e todas as figuras que falaram aos seus microfones, como Giancarlo Esposito, Meg Ryan ou José Condessa.
Após muita discussão, bofetadas e pelo menos quatro cadeiras a voar, são estes os melhores filmes e séries do ano, sem ordem específica:
"Pecadores"
O primeiro filme original de Ryan Coogler foi dos primeiros grandes êxitos de 2025. "Pecadores" fala de dois irmãos gémeos (numa atuação dupla de Michael B. Jordan) que deixam para trás as suas vidas conturbadas, regressando a casa apenas para descobrirem que um mal ainda maior os aguarda.
Uma longa-metragem de terror incrível, sobre vamprios, blues, a cultura afro-americana e os perigos da assimilação. Miles Canton é a grande revelação, no seu primeiro grande papel como ator, brilhando também nos momentos musicais.
O filme está na HBO Max.
"Bugonia"
A mais recente colaboração entre a atriz Emma Stone e o realizador Yorgos Lanthimos é também das melhores.
Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa quando se convencem de que ela é uma alienígena que quer destruir a Terra.
A estética do cineasta grego mantém-se, Emma Stone faz dos melhores papéis da carreira - o que é dizer muito - e Jesse Plemmons faz, também, um papel fenomenal.
Um filme que se estreou em Portugal no Tribeca Festival Lisboa e esteve, mais tarde, nas grandes salas de cinema portuguesas.
"Superman"
A nova versão de "Superman", o novo começo da DC Studios, agora liderada por James Gunn, foi o grande destaque do mundo dos super-heróis.
No seu estilo inconfundível, James Gunn assume o desafio de reinventar o super-herói original neste novo universo da DC, combinando ação épica, humor e emoção, apresentando um herói movido pela compaixão e por uma crença inata na bondade da humanidade.
O filme conta com a modelo portuguesa Sara Sampaio num papel hilariante e muito bem interpretado.
Podem ver o novo "Superman" na HBO Max.
"Kpop: Demon Hunters"
O grande fenómeno da Netflix que conquistou o streaming, os cinemas e até o mundo da música. Um musical de animação de ação, sobre um trio pop feminino, Huntr/x, que luta contra demónios.
"Guerreiras do KPop" convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, seja da mitologia, do cinema de animação, da banda desenhada ou da música pop, designada K-Pop, e cuja popularidade teve um enorme crescimento nas últimas décadas noutros países.
O filme está nas listas de reprodução e nos auriculares do trio do Watch Party e é um dos grandes destaque da animação de 2025.
"Kpop: Demon Hunters" está na Netflix.
"Batalha Atrás de Batalha"
O maior pré-candidato aos Óscares e a mais recente obra-prima de Paul Thomas Anderson, que pode finalmente consagrar o realizador norte-americano no circuito de prémios.
Leonardo DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson que tem de salvar a filha, Willa, em fuga por estar a ser perseguida por um coronel do exército dos Estados Unidos, interpretado por Sean Penn.
A grande revelação do filme é mesmo Chase Infinity, a jovem atriz que faz de Willa Ferguson.
Um filme que tem tanto de atual como intemporal, por falar quer dos EUA de hoje, como dos problemas de sempre do país.
Está disponível na HBO Max e ainda pode ser visto em sala.
"Rabo de Peixe" T2
A segunda - e muito aguardada -segunda temporada de "Rabo de Peixe", a grande estrela portuguesa da Netflix.
O criador e argumentista da série tinha garantido ao Watch Party episódios mais imprevisíveis e maduros e cumpriu a promessa.
A terceira temporada já vem a caminho em 2026 e deverá concluir a série portuguesa de maior escala na atualidade, em termos de produção e ambição.
"Rabo de Peixe" está na Netflix.
"The Studio" T1
Uma das grandes séries de comédia do ano em que Seth Rogen faz de um diretor de um estúdio de cinema que quer salvar a Sétima Arte.
Uma produção com muito carinho por filmes, mas que não tem medo de gozar com a indústria e colocar o dedo na ferida.
A série tem muitas referências e aparições especiais que vão fazer as delícias dos cinéfilos mais dedicados.
A primeira temporada está na Apple TV.
"Severance" T2
Três anos depois da primeira temporada, "Severance" regressou em grande.
A série criada por Dan Erickson e liderada, na realização e produção, por Ben Stiller conta a história de uma empresa fictícia - Lumon Industries - que tem um programa especial para os trabalhadores: Quem aceitar participar, tem a sua mente dividida entre o trabalho e o tempo livre. Quando a pessoa entra na empresa, perde todas as memórias da sua vida pessoal e, quando acaba o turno, perde todas as memórias do emprego. No fundo, são duas pessoas diferentes.
O elenco de luxo é liderado por Adam Scott e conta também com Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette.
Cada episódio foi marcante e o final desta segunda temporada é capaz de ser das melhores horas de televisão dos últimos anos.
A série está na Apple TV.
"The Bear" T4
A cozinha mais caótica de Chicago foi à terapia e esta quarta temporada de "The Bear" trouxe um desenvolvimento muito rico a cada um dos seus protagonistas
A série é liderada por Christopher Storer, inspirado por um restaurante real de Chicago, o Mr Beef, gerido pelo pai de um amigo seu. Com a ajuda da sua irmã, chef profissional, como consultora, Storer conseguiu criar um retrato autêntico e visceral do mundo da restauração.
"The Bear" mantém-se um prato forte da televisão contemporânea: intenso, envolvente e, sobretudo, viciante.
Podem ver a série na Disney+.
"Adolescência"
Um dos maiores fenómenos do ano que alertou os pais para os riscos de ignorar os filhos e deixá-los colados às redes sociais.
"Adolescência" é uma minissérie (que afinal pode ter segunda temporada) de quatro episódios, todos eles contados com um plano sequência sem interrupções até aos créditos finais.
O realismo do drama social é capturado sobretudo graças às fantásticas interpretações de Stephen Graham, que criou o projeto com o realizador Jack Thorne, Owen Cooper e Erin Doherty, entre outros.
Um dos marcos do streaming em 2025 e a série que valeu ao Watch Party o seu primeiro episódio.
Podem ver "Adolescência" na Netflix.