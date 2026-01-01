Quais foram as melhores séries e filmes de 2025?

O Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, arranca o ano com uma retrospetiva derradeira de 2025.

Neste episódio, os três jornalistas do programa apresentam a lista unânime de cinco melhores filmes e séries que marcaram o ano que agora findou, mas que, certamente, vão continuar a dar que falar. Na versão podcast, vão poder contar, ainda, com as menções honrosas pessoais de cada um dos elementos do Watch Party.

No episódio desta semana, já disponível no site da Renascença e nas plataformas habituais, o Watch Party recorda, igualmente, a sua passagem pelo Tribeca Festival Lisboa e todas as figuras que falaram aos seus microfones, como Giancarlo Esposito, Meg Ryan ou José Condessa.

Após muita discussão, bofetadas e pelo menos quatro cadeiras a voar, são estes os melhores filmes e séries do ano, sem ordem específica:



Filmes

"Pecadores"

O primeiro filme original de Ryan Coogler foi dos primeiros grandes êxitos de 2025. "Pecadores" fala de dois irmãos gémeos (numa atuação dupla de Michael B. Jordan) que deixam para trás as suas vidas conturbadas, regressando a casa apenas para descobrirem que um mal ainda maior os aguarda.

Uma longa-metragem de terror incrível, sobre vamprios, blues, a cultura afro-americana e os perigos da assimilação. Miles Canton é a grande revelação, no seu primeiro grande papel como ator, brilhando também nos momentos musicais.

O filme está na HBO Max.