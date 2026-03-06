Médio Oriente ao minuto
Trump irredutível e combustíveis em alta. Foi assim 7.º dia de guerra no Irão
06 mar, 2026 - 07:24 • João Malheiro , Raul Santos , Ana Kotowicz , Olímpia Mairos , Ricardo Vieira , Catarina Santos , Catarina Magalhães
Dois aviões com portugueses aterraram em Lisboa e foi anunciado um aumento de mais de 20 cêntimos no preço do gasóleo. Trump exige nada mais do que a "rendição incondicional" do regime iraniano e Israel anuncia nova fase do conflito. Recorde o sétimo dia de guerra ao minuto.
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