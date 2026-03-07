Médio Oriente
Dia 9 da guerra no Irão: Trump e Netanyahu rejeitam “tréguas”
07 mar, 2026 - 07:00 • João Carlos Malta , Olímpia Mairos , Miguel Marques Ribeiro
O conflito que incendiou o Médio Oriente, com ondas de choque em todo o mundo, entra na segunda semana. Donald Trump exige a "rendição incondicional" do regime iraniano, que continua a responder aos bombardeamentos dos EUA e de Israel. A Casa Branca espera alcançar os objetivos dentro de quatro a seis semanas.
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