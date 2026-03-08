Médio Oriente
🔴 Ao minuto: Mojtaba Khamenei sucede ao pai como líder supremo do Irão
08 mar, 2026 - 07:02 • João Carlos Malta , Miguel Marques Ribeiro , Olímpia Mairos
Ao nono dia de conflito no Médio Oriente, os líderes de EUA, Israel e Irão parecem não estar dispostos a dar uma chance à paz. Os bombardeamentos e retaliações continuam. Em Portugal, os automobilistas correm aos postos de abastecimento antes do aumento recorde do preço do gasóleo, na segunda-feira.
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