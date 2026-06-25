Tragédia
🔴 Sismos na Venezuela: confirmados 164 mortos, incluindo um português
25 jun, 2026 - 11:40 • Ana Kotowicz , Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo , Fábio Monteiro , Filipa Ribeiro , João Carlos Malta , Olímpia Mairos
Em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por dois sismos: o primeiro terramoto teve magnitude 7,2, o segundo foi de magnitude 7,5.
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