Tragédia

🔴 Sismos na Venezuela: Número de mortos sobe para 188, um português e dois luso-descendentes entre as vítimas

25 jun, 2026 - 11:40 • Ana Kotowicz , Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo , Fábio Monteiro , Filipa Ribeiro , João Carlos Malta , Olímpia Mairos

Em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por dois sismos: o primeiro terramoto teve magnitude 7,2, o segundo foi de magnitude 7,5.

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"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"
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