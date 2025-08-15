🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Incêndio de Sátão tem em Trancoso a frente mais intensa. Fogo na Lousã mantém frente ativa na Ribeira de São João. Portugal ativou na sexta-feira o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para combate aos incêndios. Meios aéreos enviados pela Suécia devem começar a operar na segunda-feira.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.