Fogos
🔴 Fogos fazem vítima mortal na Guarda, apoio europeu já está a ser mobilizado
15 ago, 2025 - 13:45 • Redação
Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil para combate aos incêndios. Primeiro-ministro e Presidente da República vão às 15h00 à Proteção Civil para se inteirarem da situação. Meios europeus já estão a ser mobilizados.
