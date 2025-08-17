🔴 Complexo do fogo Sátão/Trancoso entra em resolução

O autarca de Mêda alerta para a falta de comunicações — chamas chegaram de Trancoso na quarta-feira. Em Arganil, uma frente ativa ameaça novamente a Pampilhosa da Serra, enquanto o incêndio que começou em Freixo de Espada à Cinta não dá tréguas, e a "fraca visibilidade" não permite recorrer aos meios aéreos. Velocidade do vento vai aumentar, e pode dar novo alento às chamas, enquanto os aviões enviados pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil apenas chegam na segunda-feira.
