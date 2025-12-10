🔴 Greve geral ao minuto: O dia em que Portugal pode parar

Contra a proposta de alteração das leis laborais, as centrais sindicais CGTP e UGT uniram-se e convocaram para esta quinta-feira a primeira greve desde os tempos da troika, em 2013. Dos transportes às escolas, o protesto dos trabalhadores podem paralisar Portugal. Os efeitos da greve já se fazem sentir, nomeadamente, nos comboios.
