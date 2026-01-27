🔴 Ao minuto: Autarca de Leiria contabiliza quatro mortos

Há quatro mortes contabilizadas pelo autarca de Leiria. Há mais uma vítima mortal Vila Franca de Xira. A região de Leiria foi a mais afetada pela passagem da depressão Kristin e as autoridades pedem para que as pessoas evitem sair. Um pouco por todo o país há estradas cortadas, comboios parados, casas sem eletricidade e escolas encerradas.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.