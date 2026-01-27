Proteção Civil elevou o estado de prontidão especial para o nível máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, devido à passagem de uma nova depressão meteorológica por Portugal continental na próxima madrugada.
