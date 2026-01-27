Mau tempo

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

27 jan, 2026 - 19:01 • Ricardo Vieira , João Pedro Quesado , Catarina Magalhães , Olímpia Mairos , João Malheiro , Jaime Dantas

Norte e Centro estão sob aviso amarelo entre as 21h e as 9h devido à chuva. Luís Montenegro sublinha que "todas as orientações" da Proteção Civil "devem ser acatadas". Autoridades estão a confirmar a ligação de algumas mortes ao mau tempo, contando para já uma em Vila Franca de Xira e três em Leiria. Há cortes tanto na A1 como nos comboios de longo curso (Intercidades e Alfa Pendular) na Linha do Norte.

Comentários
