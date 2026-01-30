🔴 Ao minuto: Quase 300 mil pessoas sem energia, comboios continuam condicionados

Pelo menos cinco mortos e 8 mil ocorrências é o balanço da passagem da depressão Kristin por Portugal. A região centro é a mais atingida e o Governo declarou estado de calamidade. Continua a haver milhares de pessoas sem eletricidade e muitos comboios estão parados.
