Depressão Kristin

🔴 Ao minuto: Quase 300 mil pessoas sem energia, comboios continuam condicionados

30 jan, 2026 - 11:35 • Olímpia Mairos , Daniela Espírito Santo , João Malheiro , João Pedro Quesado , Diogo Camilo , Catarina Magalhães , João Cunha , João Maldonado

Pelo menos cinco mortos e 8 mil ocorrências é o balanço da passagem da depressão Kristin por Portugal. A região centro é a mais atingida e o Governo declarou estado de calamidade. Continua a haver milhares de pessoas sem eletricidade e muitos comboios estão parados.

Informação essencial:

  • Governo decreta calamidade nas zonas afetadas
  • Proteção Civil confirma 5 mortos
  • Registadas mais de 8 mil ocorrências em várias zonas do país
  • Cerca de 285 mil clientes sem energia
  • Linha do Norte - não há comboios de longo curso entre Braga e Lisboa
  • Urbanos de Coimbra - circulação suspensa
  • Serviço Regional entre Coimbra B e Entroncamento - circulação suspensa
  • Linha do Douro - circulação suspensa entre Régua e Pocinho
  • Linha da Beira Baixa - supressão dos serviços Regionais e Intercidades (Entroncamento - Castelo Branco - Covilhã)
  • Linha da Beira Alta - supressão do serviço Intercidades
  • Linha do Oeste - circulação suspensa
