Ao minuto
🔴 Montenegro anuncia 2,5 mil milhões de euros em apoios
01 fev, 2026 - 09:01 • Redação
Governo prolonga estado de calamidade até dia 8 de fevereiro. No caso de os seguros não cobrirem as perdas de quem sofreu danos materiais com o mau tempo, o Estado tem apoios de até 10 mil euros para reconstrução de habitações, sem ser preciso apresentar documentação.
