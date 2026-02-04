Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Novo Registo
* Este campo é obrigatório!
* Email inválido!
Faz a ativação da tua conta através do teu email
Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Mau tempo
🔴 Agravamento do mau tempo, situação piora em Alcácer e um morto em Serpa
04 fev, 2026 - 16:52 • Redação
Uma semana depois da tempestade Kristin, as previsões apontam para novo agravamento da situação meteorológica. Marcelo Rebelo de Sousa visita as zonas mais atingidas. Proteção Civil alerta para elevado risco de cheias devido à subida do caudal de vários rios.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.