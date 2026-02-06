Mau tempo

Ocorrências em tempo real. Veja o mapa

06 fev, 2026 - 18:28 • Redação

Numa altura em que Portugal está a ser afetado por um “comboio” de depressões, a Renascença disponibiliza um mapa interativo que permite consultar as ocorrências ativas e quais as regiões mais atingidas pelas consequências do mau tempo.

A+ / A-

As ocorrências em curso em Portugal continental podem ser consultadas neste interativo Renascença, que tem por base informação oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Das inundações às quedas de árvores e estruturas, dos deslizamentos de terra aos despistes, toda a informação está disponível em tempo real.
Numa altura em que Portugal está a ser afetado por um “comboio” de depressões, o mapa interativo permite aferir quais as regiões do país mais atingidas por ocorrências relacionadas com o mau tempo.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)