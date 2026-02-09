Ao minuto

🔴 Alerta para agravamento do risco de cheias, vigília de solidariedade em Leiria

09 fev, 2026 - 13:25 • Olímpia Mairos , Ana Kotowicz , Daniela Espírito Santo , Diogo Camilo , Ariana Cruz , João Carlos Malta , Ricardo Vieira , Lara Castro , João Pedro Quesado , Fábio Monteiro

Portugal continental continua a ser castigado pelo mau tempo. Proteção Civil alerta para chuva e risco de cheias, aumenta para 15 o número de mortos em resultado dos temporais das últimas semanas e 45 mil pessoas continuam sem eletricidade.

