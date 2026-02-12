Ao minuto

🔴 Mau tempo: Noite tranquila em Coimbra, reparação da A1 vai demorar semanas

12 fev, 2026 - 06:00 • Raul Santos , João Carlos Malta , Diogo Camilo , Olímpia Mairos , Catarina Magalhães

Atenções centradas na região de Coimbra, onde o rio Mondego derrubou um dique e provocou a queda de parte de um troço da autoestrada A1, que já estava cortada por precaução. Desde o início de fevereiro, foram registadas cerca de 16 mil ocorrências em Portugal continental relacionadas com o mau tempo e 16 pessoas morreram.

A+ / A-
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)