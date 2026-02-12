🔴 Mau tempo: Noite tranquila em Coimbra, reparação da A1 vai demorar semanas

Atenções centradas na região de Coimbra, onde o rio Mondego derrubou um dique e provocou a queda de parte de um troço da autoestrada A1, que já estava cortada por precaução. Desde o início de fevereiro, foram registadas cerca de 16 mil ocorrências em Portugal continental relacionadas com o mau tempo e 16 pessoas morreram.
