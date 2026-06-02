Greve geral

🔴 Ao minuto: Greve geral ameaça parar o país, 235 comboios suprimidos

02 jun, 2026 - 20:43 • Fábio Monteiro , Raul Santos , Ana Kotowicz , João Malheiro , Beatriz Pereira , Diogo Camilo , Inês Braga Sampaio , Ricardo Vieira , Olímpia Mairos

Já se começam a sentir os efeitos da greve geral convocada para esta quarta-feira pela CGTP. Transportes, educação e saúde deverão ser as áreas mais afetadas pela paralisação contra a reforma laboral. Esta é a segunda greve geral desde dezembro.

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