🔴 Sismos na Venezuela. Número de mortos sobe para 589
26 jun, 2026 - 10:14 • Ana Kotowicz , João Carlos Malta , Daniela Espírito Santo , Olímpia Mairos , Ricardo Vieira , Catarina Magalhães , Fábio Monteiro
Será às quatro da tarde que a ajuda portuguesa se junta em Beja para, mais tarde, partir para a Venezuela.
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