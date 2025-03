Chumbada, outra vez: moção de censura cai enquanto moção de confiança não chega

Recorde o debate da moção de censura do PCP, que não encontrou apoio suficiente no Parlamento e foi aprovada apenas por BE, Livre e PAN além dos comunistas. O Governo jogou a carta que tinha guardada e anunciou que a moção de confiança que pairava desde sábado vai mesmo acontecer - o PS confirmou o voto contra, e a probabilidade de eleições antecipadas subiu.