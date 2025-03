Crise política ao minuto: Moção de confiança rejeitada, Governo caiu

Após uma tarde de negociações em direto na Assembleia da República, com propostas de última hora e “passa culpas”, a moção de confiança foi chumbada e o Governo da AD caiu. O primeiro-ministro disse no final: “tentámos tudo”. O líder do PS lamentou a “atuação vergonhosa” do Governo. Portugal caminha para as terceiras eleições legislativas em três anos. A bola está agora nas mãos do Presidente.