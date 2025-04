🔴25 de Abril. Três detenções e confrontos no fim do desfile da Avenida

Antes, de manhã, críticas de lado a lado, acusações de uns para os outros e palavras de reconhecimento ao Papa Francisco marcaram a sessão solene do 51.º aniversário do 25 de Abril , esta sexta-feira.

Decorre esta tarde o habitual desfile de 25 de Abril pela Avenida da Liberdade, em Lisboa. Já no Porto, as pessoas andam pela rua em direção aos Aliados.

Só Chega e Iniciativa Liberal não fizeram referência ao Santo Padre, falecido na passada segunda-feira. No entanto, os partidos da esquerda criticaram o Governo por ter adiado atividades festivas da Revolução dos Cravos devido às restrições do luto nacional pela morte de Francisco.

A direita atirou-se à esquerda e a esquerda à direita. O Chega, em particular, que não tinha qualquer cravo na sua bancada, recebeu várias críticas, mas também criticou todas as restantes fações. No final, o partido de André Ventura retirou-se da sala sem cantar "Grândola, Vila Morena", hino da Revolução. Já os deputados estavam fora do plenário e gritou-se "25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais".

O 50.º aniversário das primeiras eleições para a Assembleia Constituinte foi comemorado com um parlamento dissolvido, em dia de luto nacional e a três semanas de o país partir para novas eleições legislativas, a 18 de maio.

Reveja a sessão solene desta manhã, no Parlamento.