Ventura dá carga de ombro ao PS e luta por liderar oposição

Reconfigurar a direita: plano falhado Durante a campanha, André Ventura, quando questionado sobre os seus objetivos, foi sempre claro: o objetivo era vencer as eleições, ficar à frente do PSD, e assim forçar uma saída de Luís Montenegro, quebrando assim o “não é não” dos social-democratas. A realidade é dinâmica, o Chega acabou por conseguir demitir um líder político: Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro voltou a vencer as eleições, sem maioria absoluta, mas isso dá-lhe uma relegitimação política que vai manter o líder do PSD em São Bento. André Ventura dificilmente vai conseguir mudar as ideias ao primeiro-ministro, com quem foi deteriorando as relações pessoais no último ano. Os dois falaram ao telefone neste domingo de eleições já depois dos resultados serem conhecidos. A menos que haja um volte-face, um acordo entre os dois partidos – pelo menos assumido – está longe de ser provável.

Dores de crescimento repetidas? No ano passado, o Chega passou de 12 para 50 deputados. Por consequência, André Ventura teve de gerir uma megabancada parlamentar, com tudo o que isso exige, de bom e mau. Com a eleição de tantos novos quadros, há riscos: no ano passado o Chega teve de lidar com vários casos e casinhos no seu grupo parlamentar, com destaque para Miguel Arruda, deputado que foi acusado de furtar malas em aeroportos. André Ventura secou o caso ao retirar confiança política ao deputado, mas há o risco de ter mais episódios semelhantes.

