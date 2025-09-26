Alentejo e Algarve: o novo Venturistão?

“Uma prova de fogo” para o Chega. Foi assim que André Ventura descreveu o desafio das eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Disse-o na ressaca de uma nova vitória eleitoral, em maio deste ano, depois de voltar a crescer e a engordar a bancada parlamentar para 60 deputados. Agora, e com umas eleições presidenciais que tornaram a evidenciar a falta de quadros no partido, André Ventura não pode candidatar-se a 313 autarquias.

As eleições locais têm sempre contornos diferentes dos restantes atos eleitorais. Conta muito a cara da pessoa que se candidata, muitas vezes pesa mais no voto do que o partido que representa. André Ventura, habituado a calcular, sabe isso, mas não deixa de manter a fasquia elevada: “Temos obrigação de ganhar” em várias câmaras e freguesias, aponta.

Não obstante as dificuldades óbvias de uma implantação autárquica, também há oportunidades para o Chega se afirmar. Além dos autarcas que chegam ao limite do fim dos mandatos, há duas regiões que são como uma presa para o partido de André Ventura.

Algarve será o novo bastião?

O Chega sonha em rotular o Algarve como o Venturistão. Tem razões que alimentam isso. Nas últimas legislativas, o distrito de Faro foi o grande bastião do partido, onde ganhou expressivamente com 33,90% dos votos (quase mais 20 mil votos que a segunda força política, o PSD). Além da enorme vantagem, foi a segunda vez consecutiva que foi o principal partido no distrito algarvio.

O resultado é um pau de dois bicos: impulsiona a confiança, mas também sobe a parada. Depois destes números, não conquistar autarquias no Algarve será certamente lido como uma derrota, e há ambições (incluindo a de Ventura) para que assim não seja.

Numa região que vive de uma economia intimamente ligada ao turismo, e que é vítima da sua sazonalidade, os eleitores estão a passar uma mensagem clara de que querem uma terceira via. Uma maioria dos algarvios perdeu a paciência e não acredita no PS ou no PSD para impulsionar a região. O Chega é quem mais capitaliza com isso.

“Pode mudar, ficar igual ou pior. Um gajo não sabe, mas pelo menos há mudança”, dizia um comerciante no Mercado de Olhão em declarações à Renascença, na ressaca da vitória do ano passado, inédita no distrito e no concelho. A frase explana o sentimento de abandono a que muitos algarvios se sentem votados.

A questão é se o bom resultado do Chega nas legislativas consegue ser convertido em eleições autárquicas. Os eleitores querem mudar o Governo central, mas será que querem mexer nas câmaras municipais?

Nas campanhas, quando André Ventura lidera a comitiva que atravessa o Algarve, tantas vezes se ouvem frases que expressam o descontentamento com a política em abstrato, ou com promessas concretas que caíram em saco roto, como o tão aguardado Hospital Central do Algarve, que teima em não sair do papel, governo após governo.

Carlos Magno, coordenador do Chega para as autárquicas, resume o que ajuda à implantação do partido no Algarve: “É simples, com a imigração ilegal, com o crime, com a violência. Os algarvios estão esquecidos completamente pelo governo”.

Entre oito a dez autarquias é o objetivo realista estabelecido pela cúpula autárquica. Desses, há duas câmaras no Algarve que estão identificadas: Albufeira e Olhão.

A aposta é forte e sinal disso mesmo é o facto de o partido ter colocado o líder parlamentar, Pedro Pinto, a concorrer à Câmara Municipal de Faro. É símbolo da ambição e do risco que o Chega quer correr.

Alentejo: PCP é alvo a abater

Subindo do Algarve, o terreno continua a ser fértil para a caça ao voto por parte do Chega. Nas legislativas de maio, o partido de André Ventura venceu o distrito de Beja (27,73%), conquistou 24,82% dos votos em Évora, com menos 2 500 votos que o PS, venceu o distrito de Portalegre com 29,90% dos votos e em Setúbal (que tem o território dividido entre a Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo) foi também distrito vitorioso para o partido de André Ventura, com 26,38%.

É semelhante ao Algarve nesse aspeto: há razões para levantar a fasquia, mas isso coexiste com a pressão de não manter o resultado num contexto eleitoral bem diferente.

A região sofre com a desertificação em muitas localidades e, com isso, com a perda de representatividade eleitoral. Por consequência, o Alentejo foi perdendo peso político. A sensação de abandono também existe. O Chega procura juntar a perda de força eleitoral a este caldo e cozinhar as primeiras presidências de câmara.

Monforte, Elvas, Viana do Alentejo e Odemira são as quatro autarquias onde o partido tem forte convicção de que pode mesmo vencer no próximo dia 12 de outubro.

Conhecido bastião do PCP, o Chega também terá como objetivo destronar os comunistas. Não só porque os votos são necessários se quiserem manter um bom resultado eleitoral, mas também pelo simbolismo que isso acarreteria por ser um partido de esquerda e implantado há muito nas autarquias.

“O Alentejo sempre esteve esquecido”, vincava Carlos Magno em declarações à Renascença numa entrevista recente. O coordenador autárquico do Chega lembra a sua característica de alentejano para tentar explicar o crescimento do partido, e diagnostica semelhanças entre o potencial eleitor do Chega e o potencial eleitor do PCP.

“Muitos militantes e simpatizantes do PCP são pessoas conservadoras e quando vêem autarquias a pintar passadeiras com as cores do arco-íris e bancos dos jardins, não aceitam esse tipo de política. Isso é uma das razões. Muitos mudam-se para nós porque vêem em nós alguém que quer levar o país para a frente”, diz, baseando-se no empirismo.

Numa região onde o discurso do Chega sobre a comunidade cigana penetra, e as dificuldades em fazer prosperar a economia não passam, tudo se assemelha a uma tempestade perfeita para André Ventura poder cantar vitória. Resta saber se o PCP resiste, como fez tantos anos, a uma nova adversidade autárquica.