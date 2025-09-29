Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Autárquicas 2025
🔴 Alexandra Leitão acusa Moedas de "abandonar" habitação acessível, IL contra o "Isaltinistão"
29 set, 2025 - 12:09 • Redação
A candidata do PS à Câmara de Lisboa esteve de visita a um imóvel público abandonado na freguesia de São Domingos de Benfica. IL contra aquilo que classifica de "propaganda" do "Isaltinistão" do autarca Isaltino Morais. Eleições autárquicas são dia 12 de outubro.
