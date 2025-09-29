Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Autárquicas 2025
🔴 Líderes partidários fazem-se à estrada, lei de estrangeiros invade campanha
29 set, 2025 - 12:09 • Redação
A campanha para as eleições autárquicas, que arranca oficialmente, esta terça-feira, já anda na estrada com os líderes partidários a percorrerem os primeiros quilómetros da volta a Portugal, rumo às eleições de 12 de outubro.
