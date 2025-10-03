Menu
Renascença Renascença

Autárquicas 2025

🔴 Autárquicas ao minuto: Ventura dá autógrafos, Moedas faz primeiras ações de rua

03 out, 2025 - 07:30 • Alexandre Abrantes Neves , Tomás Anjinho Chagas , Manuela Pires , Ana Kotowicz , Olímpia Mairos , Raul Santos , Ricardo Vieira , Diogo Camilo , Catarina Severino Alves , João Maldonado

Ao quarto dia oficial de campanha, os candidatos às eleições autárquicas de 12 de outubro e os líderes dos principais partidos voltam à estrada para piscar o olho aos eleitores e tentar caçar preciosos votos de norte a sul do país.

A+ / A-
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado