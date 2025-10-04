Menu
🔴 Autárquicas ao minuto: Moedas e Leitão trocam acusações por causa de Elevador da Glória

04 out, 2025 - 02:57 • Redação

Ao quinto de campanha para as eleições autárquicas, os líderes dos principais políticos desmultiplicam-se em comícios e arruadas. Luís Montenegro começa em Chaves e acaba em Mafra, André Ventura tem ações marcadas em Olhão e Beja e José Luís Carneiro vai passar por Lourinhã e Santarém.

